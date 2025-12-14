×
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrası sert tepki: 'Futbol değil, tiyatro vardı!'

Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 22:47

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız.

BUGÜN BİR TİYATRO VARDI

Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı. 1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün.

RAKİP BİLE ŞAŞIRDI

İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi.

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

