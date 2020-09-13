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GeriFutbol Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı öncesi takıma telefon
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı öncesi takıma telefon

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takımın oyuncularıyla internet üzerinden görüştü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkması sebebiyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçı için kampta bulunan futbolcularla internet ortamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Yalçın'ın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolculara, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok" dediği kaydedildi.

Sergen Yalçından Trabzonspor maçı öncesi takıma telefon

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