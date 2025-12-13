Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı öncesi mesaj! 'Yüreğinizi ortaya koyun'

Haberin Devamı

Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bordo-Mavililer ile oynanacak mücadelenin çıkış yakalamak adına önemli bir eşik olduğunun altını çizen Yalçın, hata paylarının kalmadığını söyledi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, alınan sonuçlara rağmen hala zirveye oynayabilecek güçte olduklarını belirtti.

Yalçın, bu anlamda galibiyet için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Zirve yarışı için bu maçtan mutlaka galibiyet ile dönmeliyiz. Bugüne kadar yapılmış olan bireysel hataları sineye çektik. Ancak şunu bilmeniz gerekiyor ki bu forma, bu tarz hataları kaldırmaz. Herkes ona göre ayağını denk alsın.”

“Ligin en iyi takımlarından birine karşı mücadele edeceğiz. Rakipte kimin olduğu veya kimin olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Tek yapmamız gereken, sahaya çıkıp yüreğimizi ortaya koymak. Mücadele etmeden, savaşmadan kazanılmaz. Sizden skor ne olursa olsun yüreğinizi ortaya koymanızı istiyorum. Kimse de aklından başka bir şey geçirmesin.”