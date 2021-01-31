Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı için 'sistem' uyarısı!

Rakibin kanatları etkili kullandığına dikkat çeken Yalçın’ın “Sistemi bozmadan, Trabzon karşısında da riske girmeden yardımlaşarak hedefimize ulaşmalıyız” dediği öğrenildi.

GÖZLER ABOUBAKAR İLE EKUBAN DÜELLOSUNDA

Süper Lig’in geride kalan bölümünde attığı gollerle takımına Aboubakar’dan daha fazla puan kazandıran tek isim Caleb Ekuban. Aboubakar 11 golle, 10 puan kazandırırken Trabzonlu yıldızın 6 golü 11 puan getirdi.

KARTAL 2. YARI COŞUYOR, FIRTINA 2. YARI YİYOR

Bu sezon Süper Ligde karşılaşmaların 2. yarılarda en çok gol atan takım 32 kez Beşiktaş. Trabzonspor ise yediği 23 golün 16’sını yani yüzde %70’lik bölümünü rakibinen coştuğu bu zaman diliminde kalesinde gördü