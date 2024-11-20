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Sergen Yalçın'dan Talisca iddiası: Dengeleri bozar

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#Fenerbahçe#Sergen Yalçın#Talisca
Sergen Yalçından Talisca iddiası: Dengeleri bozar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 22:49

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürülen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ve Suudi ekiplerinin gündemindeki Youssef En-Nesyri'ye dair açıklamalar yaptı.

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Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN TALİSCA'DAN BAŞKA İHTİYAÇLARI VAR"

Anderson Talisca'nın maaşının dengeleri bozabileceğini söyleyen Sergen Yalçın, "Fenerbahçe, Talisca'ya o parayı vermeli mi? Ben olsam vermem. Biz, Talisca'yı Beşiktaş'tan hatırlıyoruz. Şimdiki Talisca nasıl olur bilmiyorum. Yaşı çok yüksek değil ama 13 milyon avroluk bir kontrat çok yüksek. Dengeleri bozarsın. Büyük takımlar dahil Türkiye'de bu rakamları verebilecek takımlar olduğunu düşünmüyorum. Bir de Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı aldığında Galatasaray'ın kaç puan gerisinde olacak? Fenerbahçe bir 3 puan daha kaybederse hiç gerek yok. Fenerbahçe'nin Talisca'dan başka ihtiyaçları var. Kenar oyuncusu yok, forvet oyuncusu yok. Forvet oyuncusu yok derken ligi domine edecek bir oyuncu yok" şeklinde konuştu.

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"EN-NESYRI'NİN YANINDA BİR OYUNCU DAHA VERSİNLER"

Youssef En Nesyri için gelen teklife dair konuşan Sergen Yalçın, "Eğer öyle bir istek varsa yanında birini daha paketleyip versinler. 32 milyon Euro falan veriyorlarsa kim olduğu fark etmez versinler birini. Bugün Türkiye'de hangi oyuncuya 32 milyon Euro veriliyorsa hemen paket yapıp yanına da bir oyuncu koyup versinler." yorumunu yaptı.

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#Fenerbahçe#Sergen Yalçın#Talisca

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