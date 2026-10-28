Sergen Yalçın'dan talimat: 'Milli Takım'a kazandıralım!' Ay-yıldızlılarda Oğuzhan Özyakup sürprizi

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A Milli Takım'da Vincenzo Montella'yla yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Sergen Yalçın, yaklaşan kritik UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.

Teknik ekibini büyütmek ve milli takım oyuncu havuzunu genişletmek isteyen 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam ilk hamlelerini yaptı.

MERT KÖMÜR İÇİN "MİLLİ TAKIMA KAZANDIRALIM" TALİMATI!

Ertan Süzgün'ün haberine göre; A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve ekibi, Augsburg forması giyen Mert Kömür'ün Türkiye'ye kazandırmak amacıyla harekete geçti. Teknik heyetin, oyuncuyu ay-yıldızlı formaya kazandırmak için görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

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BEŞİKTAŞ'A DA İSTEMİŞTİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde de Mert Kömür'ün transfer edilmesini istemiş ancak kulübü Augsburg'un yüksek bonservis talebi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Alt yapısından yetiştiği Augsburg'da 2023 yazında A takıma yükselen Mert Kömür, forma giydiği 66 maçta 2656 dakika sahada kalırken 6 gol - 5 asist üretti.

21 yaşındaki genç on numara, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde bugüne dek 35 kez forma giydi ve 9 kez gol sevinci yaşadı.

AVRUPA YAPILANMASINDA OĞUZHAN ÖZYAKUP FORMÜLÜ

Öte yandan Sergen Yalçın'ın, Oğuzhan Özyakup'un A Milli Takım'ın Avrupa yapılanmasında görev almasını istediği belirtildi.

Özyakup'un göreve başlaması halinde Avrupa'da forma giyen Türk kökenli genç oyuncuların takibi ve takıma kazandırılması süreçlerinde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.