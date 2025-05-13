Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri: 'Galatasaray'ı geçen şampiyon olacak!'

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Sergen Yalçın, Kafa Sports Youtube kanalında Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'da başarılı olması için gerekenleri, Jose Mourinho'nun başarısızlığını ve seneye şampiyonluğun Galatasaray'ı geçmek olduğunu açıkladı.

Önümüzdeki sene Galatasaray yeniden şampiyon olur mu?

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın eksikliklerini değerlendirdi. "Kadroyu büyük ihtimalle koruyacaklar. Osimhen mevzusu var Galatasaray'da. Alamazlarsa da Icardi geliyor, Moratası var. Ama tabii bu kadro Avrupa için yetmez Galatasaray'da. Mutlaka bir sağ bek, bir kenar özellikle sol kenar %100 lazım. Özellikle kenarın çok iyi olması gerekiyor. Osimhen veya o tarz bir santrafor ile çok iyi bir kenar belki merkez orta sahaya bir oyuncu... Daha güçlenmesi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için kadroyu güçlendirmesi gerekiyor."

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"Galatasaray şampiyonluğu hak etti"

Sarı kırmızılıların şampiyonluğuna yönelik konuşan Yalçın, "Galatasaray çokta zor olmayan bir ligi kazandı. Hem Türkiye Kupası finali oynayacak hem lig şampiyonluğuna oynayacak. Lig şampiyonluğunda bir şey yok, hak ederek kazandı Galatasaray kupayı. Standart oyunu, 3-4 fark yaratan oyuncu Galatasaray'a kupaları kazandıracak gibi duruyor." dedi.

"Böyle alaycı ifadeler kimseye sempatik gelmiyor"

Jose Mourinho'nun kararlarını eleştiren Sergen Yalçın, "Böyle bir pozisyonda, gerçekten inanılmaz başarısız bir sezon yaşayan teknik direktör var. Mourinho, çok başarısız bir sezon geçirdi. İşi beceremedin hocam. Buna hayır diyecek bir insan var mı? Bence yoktur. Ligin sonunda böyle bir pozisyon aldıktan sonra böyle alaycı ifadeler kullanmak kimseye sempatik gelmiyor. Fenerbahçe'de öyle bir kargaşa var ki. Kim oynuyor, nerede oynuyor, neden oynuyor? Hiçbir şey belirgin olmadığı için sürekli soru işaretleri var. Bizi konuşturmaya iten teknik direktörün verdiği kararlar. O kadar çelişkili kadrolar, çelişkili konuşmalar oluyor ki." ifadelerini kullandı.

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Mourinho ne demişti?

Jose Morinho, Başakşehir maçının ardından kendisine sorulan ilk 11 ile ilgili soruya, "25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum eğleniyorum." yanıtını vermişti.

"Mourinho yıllarca Avrupa'da nasıl başarılı olmuş?"

Sergen Yalçın, Mourinho'nun yapması gerekene dair "Fenerbahçe'de ne bir oyun sistemi, formatı var ne bir sabit denge kurabiliyor. Hiçbir şey kuramıyor. Şunu düşünüyorum, bu yıllarca Avrupa'da nasıl başarılı olmuş? Bu kadar basit bir ligde bu kadar fazla sorun yaşayan teknik direktörün Avrupa'da bu kadar büyük işler yapması da enteresan. Yaptığı her şey başarısız. Bu sene başarısız olduk de, olabilir enerjimiz tutmadı de. Seneye şampiyon olacağız de. Böyle bir açıklama yap biz de diyelim ki adama helal olsun." ifadelerini kullandı.

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"Seneye Galatasaray'ı geçen şampiyon olacak"

Önümüzdeki sezonun kilit noktasını belirten Yalçın, "Beşiktaş’a santrfor % 100 lazım. Beşiktaş'la ilgili kendi fikrimi söyleyeyim; bu kadrodan hiçbir şey olmaz. Çünkü rakibin Galatasaray olacak. Seneye lig başladığında kim hedefe gitmek istiyorsa rakibi Galatasaray olacak. Galatasaray'ı geçen şampiyon olacak. O yüzden Galatasaray'ı geçecek bir kadro kurman şart." dedi.

Necip Uysal tepkilerini eleştirdi

Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarının Necip Uysal'a yaptığı eleştirileri doğru bulmadığını açıkladı. "Ben de Beşiktaş’ta Necip Uysal’ı çok kullandım. Necip çok profesyonel bir oyuncu, gerçekten iyi çalışıyordur. Oynasa da oynamasa da her zaman kendini hazır tutar. Necip yıllarca Beşiktaş'ta oynamış, bütün açıkları kapatmaya çalışmış, her zaman 10 üzerinden 5'i 6'sı mutlaka olan bir isimdir. Taraftarın belli dönemlerde Necip’e verdiği tepkiyi hiç anlamıyorum. Necip mi kaldı orada tepki vereceğiniz?"

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