Sergen Yalçın'dan Rafael Leao itirafı: 'Biz de düşünmüştük!'

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, 4 büyük kulübün yaz döneminde yaptığı transferleri ve performanslarını Kafa Sports YouTube kanalına değerlendirdi.

Galatasaray’ın aldığı Rafael Leao için, “Çok beğendiğim bir oyuncu. Hatta bir ara biz düşünmüştük onu ama çok yüksek rakamlar diye giremedik o işe” diyen Yalçın, Leao, Muhammed Salah, Mason Greenwood gibi yıldız oyuncuların Türkiye’ye gelmesinin birinci sebebinin para olduğunu söyledi. Yalçın, “Biz Avrupa’da herhalde bu para harcama konusunda ya ikinciyiz ya üçüncüyüz. İngiltere’den sonra biz varız herhalde” ifadelerini kullandı.

MADEM YILDIZDI, NİYE M.CITY’YE GİTMEDİ?

Avrupa'nın diğer kulüplerinde yıllık 500-600 bin Euro kazanacak futbolcuların Türkiye’de 2-3 milyon Euro para aldığına dikkat çeken Yalçın, “Bu kadar para ödediğin adamı nasıl satacaksın? Adama diyorsun ki ‘Biz bir şey istemiyoruz, bedavaya git’, yine gitmiyor mesela. Çünkü o maaşı hiçbir yerde bulamaz” dedi.

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Sergen Yalçın, ligimize bu sezon gelen yıldız isimlerin performansları için şu yorumu yaptı: “Hiçbiri şu anda dünya yıldızı falan değil. Yıldızıydı. Baba niye o zaman Manchester City’ye falan gitmedi? Dünya yıldızıydı. Evet. Ama ‘-dı’. Şu anda değil. Marka, evet marka. Ama Konya maçında Salah’a 10 üzerinden kaç verirsiniz?

BATRAKOV ŞU AN G.SARAY’A ÇARE OLAMAZ





Hüseyin Çimşir var Trabzonspor’un başında. İyi hocadır ama sen Salah, Onuachu’yu falan aldığın zaman oraya koyduğun hoca onların üzerinde olmalı. Öyle olmadığı için de Konya maçında Salah’ı oyundan çıkartamadı. Çıkartamadı. Koyduğun hoca oyundan çıkaracak! Konya maçında Onuachu’nun da katkısı sıfırdı.

Rafael Leao, Mason Greenwoord, Romelu Lukaku ve Salah’a dünya paralar verildi, ama hepsi kendi performanslarının uzağında. Galatasaray’ın aldığı Batrakov’a 30 milyon Euro’ya yakın bonservis parası verildi. 1-2 sene sonra çok iyi bir oyuncu olabilir ama şu an için Galatasaray’ın dertlerine çare olur mu? Olmaz.

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TAVSİYE: MOURINHO ÇOK KALMAZ ARDA ONU İDARE ETSİN





Sergen Yalçın, Real Madrid’in başına geçen Jose Mourinho için, “Real Madrid’de çok kalacağını düşünmüyorum. Oraya gittiğinde yaptığı duygusal konuşmayı izledim. Bunların duygusallığı paradır! O yüzden Arda’ya tavsiyem idare et orada biraz. Bununla uğraşma. Zaten gider oradan. Seni de yakmasın giderken. Real Madrid bambaşka bir takım. Yıldızlar topluluğu. Tabii ki kazanacak. Real Madrid bugün ölüyorum dese yarı final oynuyor Şampiyonlar Ligi’nde” dedi.

KULÜPLERE MESAJ: DEVLER LİGİ’NDE ŞANSIMIZ YOK ESAS HEDEF SÜPER LİG OLMALI

Kulüplerin esas hedefinin Süper Lig olması gerektiğini savunan Sergen Yalçın, “Şu an iki kulübümüzün oraya girmesi çok önemli, doğru mu? Orada bir hedefe gidemeyeceğini de biliyoruz, doğru değil mi? Bir süre oynayacaksın ve bitecek Şampiyonlar Ligi. Ya hedef ne olmalı? Türkiye Ligi şampiyonluğu. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafı için söylüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde bizim takımlarımızın yola devam etme ihtimali yok. En iyisini Galatasaray yaptı geçen sene, 2 maç oynadı, o kadar” dedi.