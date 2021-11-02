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Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı! "Savaşın, gereksiz risklerden kaçının"

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Sporting
Sergen Yalçından oyuncularına uyarı Savaşın, gereksiz risklerden kaçının
İsmail ER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting maçı öncesi öğrencilerini uyardı. Sporting ile Lizbon’da yarın çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Portekiz ekibinin kombine oyununa dikkat çekti. Sergen Yalçın “Mağlubiyetlerden ders çıkarın. Duran toplara dikkat edin. Riske girmeden, dikkatli oynayın” dedi.

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Şampiyonlar Ligi’nde yarın Sporting Lizbon ile ‘tamam ya da devam’ maçına çıkacak olan Beşiktaş’ta zorlu maçın hazırlıkları sürüyor. Grupta ilk üç maçında puan alamayan siyah beyaz ekip, sahasında 4-1 yenildiği Portekiz ekibini yenerek puanları eşitlemek ve en azından üçüncülük ihtimalini artırmak amacında. Sergen Yalçın da futbolcularını yarınki maç öncesi motive etmeye çalışıyor. 

Yalçın futbolcularıyla yaptığı toplantıda “Şampiyonlar Ligi’nde ilk üç maçta iyi oynadık, yerimiz bu olmamalıydı ancak sakatlıklarla uğraştık. Neticede ilk üç maçta puanımız yok... Mağlubiyetlerden ders çıkarmalıyız” dedi.

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Sporting’in kombine oynayan bir takım olduğunun altını çizen başarılı teknik adam, “İlk maçta bizi 4-1 mağlup ettiler. Duran toplarda şanssızlık yaşadık. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Sizlerden isteğim riske girmeden dikkatli oynayın” ifadelerini kullandı.

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Dün Lizbon’a giden Beşiktaş’ta Hatayspor ile yapılan maçta sol baldır arka adalesine darbe alan Domagoj Vida, ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak kadroya yazılmadı. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan N’Koudou, Batshuayi, Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

 

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Sporting

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