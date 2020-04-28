Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup'a mesaj

Devre arasında Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup için kariyerini Hollanda’da sürdürmek istiyor iddiaları ortaya atılmıştı. Gelecek sezon mali anlamda küçülmeye gitmeye hazırlanan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup’a mesaj gönderdi. Milli oyuncuya planları arasında olduğunu söyleyen genç hocanın, “Benimle görüşmeden geleceğinle ilgili plan yapma. Bu konuda da acele etme” dediği öğrenildi.

Türkiye’ye dönecek

Yalçın’dan gelen bu mesaj üzerine Oğuzhan’ın da mutlu olduğu kaydedildi. Hatırlanacağı üzere 27 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı formayla özellikle son iki sezonda gösterdiği performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Koronavirüs salgını sebebiyle Hollanda’da liglerin iptal olması nedeniyle Oğuzhan’ın yaz ayında Türkiye’ye dönmesi bekleniyor. (Fanatik)





Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!