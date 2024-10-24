Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e sert cevap: Benim kupam var, sende ne var? Ağzını açamazsın

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Borussia Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki yorumlarına cevap vermişti.

Önceki haftalarda Nuri Şahin ile ilgili Sergen Yalçın; "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" şeklinde yorum yapmıştı.

NURİ ŞAHİN: GÜLDÜM! REYTİNG İÇİN...

Nuri Şahin ise Yalçın'ın sözlerine şu cevabı vermişti:

Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım...

Benim hayat felsefeme, benim değerlerime çok yanlış bir şey. Hiçbir zaman ben çıkıp bir hocayı veya bir oyuncuyu eleştirmem. Çünkü oyun hakkında konuşulmuyor. Mesela; 'Deplasmanda niye 3 maç kazanamadın?' Bunu konuşalım. 'Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdın. Nasıl hazırlandın maça?', 'Genç yaşta Dortmund'a hoca oldun.' Bunları konuşalım.

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Farioli hakkında da konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem. Çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya çok değinmemekle beraber, Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok.

SERGEN YALÇIN'DAN YENİ CEVAP

Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta yayınlanan yeni videoda Nuri Şahin'e yanıt verdi ve şunları söyledi:

Ben Nuri Şahin'le ilgili hiçbir kötü cümle söylemedim. Çok iyi yerlere de gelebilir. Efendi, düzgün bir çocuğa da benziyor. Harvard'da eğitim de almış, ne eğitimi aldıysa Harvard'da futbolla ilgili onu da bilemedim artık. Nuri Şahin'le ilgili şunu söyledim: Teknik direktörlükte hiçbir başarı elde etmeden bir yere gelemezsin, dedim. Bir yere gelmek için mutlaka belli yerlerden geçmen gerekiyor. Demek ki Nuri'ye değer vermişler, gelecek umudu görmüşler ki görev vermişler. Nuri'nin şimdi böyle cevaplar vermesi çok saçma. O böyle söylerse, ben de şunu söylerim: Nuri kardeşim bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var, nerede bir başarın var, derim böyle kalırsın, ağzını açamazsın. Sokarım lafı. Kupan var mı, bir şeyin var mı?

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Şampiyonlar Ligi'nde rekor falan... Dortmund, Alman liginde iki maçta 7 gol yedi. Sen bir antrenörü eleştiremezsin, bende kupalar var. Bunlarla ayjnı seviyede değiliz, önce başarılı olsunlar sonra gelsinler masada konuşalım. Nuri'nin ne reytingi var Allah aşkına. Nuri'den ne reyting alacağız. Sen bana böyle cevaplar verirsen seni bitiririm. Sen sus, antrenörlüğünü yap. Senin antrenörlük seviyen benimle bir değil. Kupa kazan, şampiyon ol sonra konuşalım. Sen işlerini yap, sonra konuşalım. İnşallah çok başarılı olursun da Türkiye'yi temsil edersin. Türkiye'yi ne kadar temsil ediyor onu da bilmiyorum. Başarılı olursa gurur duyarız. Reyting falan işlerini geçelim. Harvard'a gideceksin dümenden eğitim alacaksın. Onu yemezler burada.