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Sergen Yalçın'dan Muslera'ya çok sert eleştiri: Sana mı kaldı? | Çizmeyi aştı

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#GALATASARAY#Fernando Muslera#Sergen Yalçın
Sergen Yalçından Musleraya çok sert eleştiri: Sana mı kaldı | Çizmeyi aştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 12:04

Spor yorumcusu Sergen Yalçın, son dönemdeki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yalçın, bu kez de Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'yı hedef aldı.

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Daha önce Süper Lig'de birçok kulübü çalıştırmış olan ve Beşiktaş ile 1 Süper Lig 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın, son dönemde yeniden spor yorumculuğuna soyundu.

Kullandığı ifadelerle dikkatleri üzerine çeken ve birçok ismi eleştiren Yalçın, bu kez de Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'yı hedef aldı.

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Fernando Muslera'nın Jose Mourinho ile ilgili kullandığı sözleri eleştiren Yalçın'ın Kafa Sports YouTube kanalındaki yorumları şu şekilde:

"BU CEVAP ONUN BOYUNU AŞMIŞ"

"Muslera, sen yorumcu değilsin hocam. Sen bu işlere karışma. Senin boyunu aşar o işler. Son dönemde Muslera'nın saha içindeki hareketleri de normal değil. Dikkat et, oyunda sürekli hakemin üzerine koşan bir Muslera var. Bu sene biraz çizmeyi aştı gibi duruyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verdiği cevap, onun boyunu aşmış biraz."

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Sergen Yalçından Musleraya çok sert eleştiri: Sana mı kaldı | Çizmeyi aştı

"SEN İŞİNE BAK"

"Seni ilgilendirmez. Sen, Galatasaray'ın kalecisisin işine bak. Hepimizin bildiği bir Muslera figürü var Türkiye'de. Efendi, düzgün bir figür var. Ben eleştiririm, benim işim bu! Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Sen işine bak. Sanene Mourinho'nun yaptığı açıklamadan seninle ilgili bir şey söylememiş ki."

"MUSLERA'YA MI KALDI?"

"Galatasaray Kulübü ile ilgili de bir şey söylememiş. Galatasaray ile ilgili bir şey söylese bile seni ilgilendirmez. Galatasaray Kulübü cevap verir ona. O zaman bütün futbolcular çıkıp Mourinho'ya cevap versin. Muslera'ya mı kaldı Türk futbolunu korumak?"

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NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 3-2 kazandıkları Samsunspor maçı sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulunmuştu.

Muslera, "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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#GALATASARAY#Fernando Muslera#Sergen Yalçın

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