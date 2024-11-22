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Sergen Yalçın'dan Mike Tyson - Jake Paul yorumu: Büyük tezgah! 100 milyon dolara Tyson'ı indiririm

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#Mike Tyson#Sergen Yalçın#Jake Paul
Sergen Yalçından Mike Tyson - Jake Paul yorumu: Büyük tezgah 100 milyon dolara Tysonı indiririm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 10:19

Yorumlarıyla ses getiren Sergen Yalçın, Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki boks maçına dair yaptığı yorum sosyal medyada çokça paylaşıldı.

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Yorumculuk yapan Sergen Yalçın, Kafa Sports Youtube kanalında Jake Paul ile Mike Tyson arasında geçen ve her anlamda dünya gündemini meşgul eden boks maçıyla ilgili esprili yorumlar yaptı.

"BÜYÜK TEZGAH! DÜNYAYI KANDIRDILAR"

Candaş Tolga Işık'ın "Hocam, 100 milyon dolara o dayağı yer misin?" sorusuna Sergen Yalçın, "Belli olmaz yiyebilirim. 1-2 yumrukla yırtsan yırtacaksın da oradan da yırtamazsın ki 1-2 yumrukla. O maç anlaşmalıdır ben söyleyeyim. Çok büyük tezgah. Bütün dünyayı kandırıyorlar. Bu kadar da enayilik olmaz" cevabını verdi.

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"100 MİLYON DOLARA TYSON'I 3 RAUNDDA İNDİRİRİM"

Candaş Tolga Işık'ın "100 milyon dolara yapar mısın böyle bir maç?" şeklindeki sorusuna ise deneyimli teknik adamın cevabı şöyle oldu: Yaparım, niye yapmayayım? İndiririm Mike Tyson'ı 3. rauntta. Vallahi indiririm onu. Yaşlı o zaten biraz. bir yolunu bulur indiririm bir yerlerde. 60 yaşında o... Nereden yiyeceğim Mike Tyson'ı, öldürür beni dayaktan. Bütün dünyayı kandırdılar, paraları indirdiler, yürüdüler.

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#Mike Tyson#Sergen Yalçın#Jake Paul

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