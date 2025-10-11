Sergen Yalçın'dan Mert Günok kararı!

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta kalede tartışmalar sürse de teknik direktör Sergen Yalçın, eleştirilere rağmen Mert Günok’un arkasında duruyor. 36 yaşındaki tecrübeli kaleciye tam destek veren Yalçın, “Mert bu takımın liderlerinden biri” mesajını vererek kalede değişiklik düşünmüyor.

Beşiktaş’ta kaleci tartışmaları gündemden düşmüyor ancak teknik direktör Sergen Yalçın, eleştirilere rağmen tecrübeli eldiveni Mert Günok’un arkasında durmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana performansıyla taraftarın hedefinde olan 36 yaşındaki file bekçisi, Yalçın’dan tam destek aldı. Siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 13 resmi karşılaşmanın 12’sinde kaleyi koruyan Mert, 19 gole engel olamadı. Buna rağmen tecrübeli kaleciyle yola devam etme kararı alan Sergen Yalçın’ın, oyuncusuna olan güvenini net biçimde ortaya koyduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

SAVUNMA HATALARI

Beşiktaş, geride kalan haftalarda savunma hatalarıyla dikkat çekse de teknik heyet, bu tabloyu yalnızca kaleci performansına bağlamıyor. Mert Günok, sadece Kayserispor deplasmanında kalesini gole kapatabildi; o maçta Beşiktaş rakibini 4-0’la geçmişti. Ancak özellikle son haftalarda yenen basit goller, deneyimli kaleciyi sert eleştirilerin odağına yerleştirdi. Galatasaray derbisinde baskı altında Wilfred Ndidi’ye verdiği pas sonrası gelen gol, Mert’e yönelik tepkileri artırmıştı.

GÜVEN TAM

Sergen Yalçın ise tüm bu baskıya rağmen öğrencisine sahip çıktı. Takım içinde morallerin düzelmesi için birebir görüşmeler yapan Yalçın’ın, Mert’in formunu yeniden kazanacağına inandığı ifade edildi. Özellikle tecrübeli kalecinin liderlik özelliğini ön plana çıkaran başarılı teknik adam, genç kaleci Ersin Destanoğlu’nu ise uzun vadeli planları arasında tutuyor.

Kara Kartal’da tecrübeli kalecinin sözleşmesi geçtiğimiz ocak ayında 2027’ye kadar uzatılmıştı. Yönetimin ve teknik ekibin güvenini arkasına alan Mert Günok, önümüzdeki haftalarda hem performansını hem de öz güvenini yeniden zirveye taşımayı hedefliyor. Beşiktaş’ta bu şartlarda kalede bir değişim olması beklenmiyor.

Haberin Devamı