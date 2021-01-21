MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSergen Yalçın'dan maç sonu itiraf! 'Korkumuz vardı...'
GeriFutbol Sergen Yalçın'dan maç sonu itiraf! 'Korkumuz vardı...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan maç sonu itiraf! 'Korkumuz vardı...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sergen Yalçın'dan maç sonu itiraf! 'Korkumuz vardı...'
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde:

"Biraz da 16.00 maçlarından korkumuz vardı, sezon başında kaybetmiştik bu maçları ama şu anda takımımız daha farklı bir noktada. Karagümrük iyi bir takım ve oyuncularımızı maç başında uyarmıştık. Oyuncularım çok iyi performans gösterdiler ve konsantreydiler. Kazanmak çok önemliydi. Hava şartları, Olimpiyat Stadı... Oyuncularımızı konsantrasyon için fazlasıyla uyardık. Çünkü Karagümrük iyi bir takım. Oyuncularım çok iyi performans gösterdi, çok doğru oynadık. Güzel bir 3 puan aldık. Oyuncularımı teşekkür ederim.

Beşiktaştan Hulk için resmi açıklama
Beşiktaş'tan Hulk için resmi açıklama!

Bir oyuncunun genç olması, oynamasını gerektirmez. Genç ya da yaşlı diye bir şey yok. 19 yaşındaki de oynuyor, 37 yaşındaki de oynuyor. Pas rekoru olabilir, zaman zaman böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Oyuncularım her şeyi denedi ve güzel bir sonuç aldık."

 

Sergen Yalçından maç sonu itiraf Korkumuz vardı...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle