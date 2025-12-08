Sergen Yalçın'dan maç sonu hakem tepkisi: 'Futbol ortamı çok sağlıksız'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Maç 2-2 bittiği için söylediklerim insanlara geçmeyecek. Sezon başından beri hakemler hakkında konuşmuyorum ama maçlarda VAR hakemlerinin çağırdığı pozisyonlara bakıyorum, verilen verilmeyen penaltılara bakıyorum, olan bitene bakıyorum... Maalesef futbol ortamı çok sağlıksız. Hakem camiasının öz eleştiri yapması gerekiyor. Yazık...

RAKİP 10-12 DAKİKA ÇALDI

Rakip takım, ikinci yarıda 10-12 dakika çaldı sürekli yere yatmaktan! Dördüncü hakeme söylüyorum! Oyuncular sürekli saha içerisinde tedavi oluyor!

SAÇ BAŞ YOLDURACAK CİNSTENDİ

Savunma anlamında, bireysel hatalardan, bu seviyede olmaması gereken çok basit goller yiyoruz. Bireysel hataların çözümü yok futbolda. Hücum anlamında, bir maçta kaç pozisyona girmemiz gerekiyor? Bugün kaç pozisyonumuz var? Takım iyi oynadı. Sonuç gelmeyince bunlar geçmiyor. Takımın girdiği pozisyonlar, saç baş yolduracak cinstendi.

Haberin Devamı

YAZIK OLDU DİYEBİLİRİM

8 tane oldu herhalde oldu basit ve bireysel hatalar. Takımın mücadelesinden, ön alan baskısından çok memnunuz ama skor gelmediğinde futbol sıkıntılı. Kazanamadığımız için üzgünüz. Bu skorlar, geldiğimiz yeri de göstermiyor. Geldiğimizden bu yana istatistik olarak çok fark var ama sonuca yansımadığı için ön plana çıkmıyor. Bugünkü maçta çok gol kaçırdığımızı düşünüyorum. Biraz şanssızlık vardı. Yazık oldu diyebilirim!

SAKATLARIN DURUMU

Tam oyuncuların durumlarını bilmiyorum. Cengiz ciddi sakatlandı herhalde. Jota'nın durumunu da bilmiyorum. Var orada oynayacak oyuncularımız. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.