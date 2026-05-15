Sergen Yalçın'dan maç sonu dikkat çeken açıklama: '3-4 gün içinde belirleyeceğiz'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 23:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden şu anda bu konuları konuşmak istemiyorum.

TATİLDEN ÇAĞIRDIK

Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maç. Oyuncuları konsantre etmek biraz zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde, ikinci yarıda tatilden çağırdık onları.

BU SEZON BİTMİŞTİ

Beklemedik bir durum değil bu. Konyaspor maçından sonra sezon bitmişti bizim için. Bir hedef koymuştuk, onu kaybettik ve bu da oyunculara yansıdı. Ondan sonra konsantrasyon zorlaştı. Bugün de öyle oldu. İlk yarıda ortada bir takım yoktu. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım.

