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GeriFutbol Sergen Yalçın'dan maç öncesi Yılmaz Vural sözleri: Allah kolaylık versin
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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2021 - 18:35 | Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan maç öncesi Yılmaz Vural sözleri: Allah kolaylık versin

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Sergen Yalçın'dan maç öncesi Yılmaz Vural sözleri: Allah kolaylık versin

Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, Yılmaz Vural'la ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor'la oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Kolay bir maç olmayacağını belirten Yalçın, "Oyuncular bu tür havalarda oynamaya alışkın. Zemin biraz bozuk olabilir ama bozuk zeminlerde de oynadık. Bunların bahane olacağını düşünmüyorum. Kolay bir maç değil, zor bir maç olacak ama iyi hazırlandık. Son galibiyet moralimizi yükseltti. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"YILMAZ HOCANIN TECRÜBESİ BİZDEN FAZLA"

Rakip teknik direktör Yılmaz Vural'la ilgili övgü dolu sözler sarf eden başarılı çalıştırıcı, "Yılmaz Hoca çok karakterli, renkli bir kişilik. Çok seviyoruz. Onun tecrübesi bizlerden çok daha fazla. Bu tür pozisyonda çalışmak zor. Biz de çalıştık. Kendisine de başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin hocama. Umarım arzu ettiği skorları yakalar" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçından maç öncesi Yılmaz Vural sözleri: Allah kolaylık versin

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