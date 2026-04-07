Sergen Yalçın'dan Lucescu için başsağlığı mesajı!

Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti. TFF ve Süper Lig kulüpleri Lucescu'nun vefatı sonrası sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı. Yapılan açıklamalar şöyle:



Türkiye Futbol Federasyonu

"A Milli Takımımızın ve Romanya Milli Takımının eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. 34 yaşında başladığı antrenörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında 3. sırada yer alan Rumen çalıştırıcı, ülkemizde görev yaptığı dönemde Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı ve 2001-2002 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğunu kazandı, ertesi sezon da Beşiktaş'ın kuruluşunun 100. yılında siyah-beyazlı ekibi Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.

Türkiye'den ayrıldıktan sonra Shakhtar Donetsk'in başına geçen Lucescu, Ukrayna ekibini ulusal düzeyde ve Avrupa kupalarında önde gelen takımlardan biri haline getirdi. Lucescu yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 2008-2009 sezonunda İstanbul'da düzenlenen finalde Werder Bremen'i mağlup ederek, son UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Ülkesi Romanya'da ve İtalya'da çeşitli takımlarda görev yapan ve Rusya'da da çalışan Rumen teknik adam, 2017-2019 yılları arasında A Millî Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlendi. Oyuncu jenerasyonunu gençleştirme ve yeni isimleri millî takıma kazandırma konularında önemli çalışmalar yapan Mircea Lucescu, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden kadromuzdaki oyunculardan İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür ve Zeki Çelik'e ilk kez A Milli formayla şans veren teknik direktör oldu.

2024 yılından bu yana Romanya Millî Takımı'nda ikinci dönemini geçiren Rumen çalıştırıcı, sağlık durumu iyi olmamasına rağmen Türkiye ile Romanya arasında 26 Mart'ta İstanbul'da oynanan 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında rakip takımın başında sahaya çıkmıştı. Mircea Lucescu, bu karşılaşmayla millî takımlar düzeyindeki en yaşlı aktif teknik direktör ünvanını kazanmıştı.

Rumen çalıştırıcı, Romanya'nın Slovakya ile 31 Mart'ta oynayacağı özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir; ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı dileriz. Mircea Lucescu'nun Türk futboluna gerek Millî Takım gerekse kulüp düzeyinde yapmış olduğu katkılar hiçbir zaman unutulmayacak ve daima övgüyle anılacaktır."



Galatasaray

"Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mircea Lucescu’nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Lucescu."



Fenerbahçe

"Ülkemizde A Milli Futbol Takımımızda, Beşiktaş ve Galatasaray’da teknik direktörlük yapmış olan Mircea Lucescu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mircea Lucescu’nun kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."



Beşiktaş

"Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu."



Trabzonspor

"Bir dönem A Millî Futbol Takımımızın da Teknik Direktörlüğünü yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Lucescu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Sergen Yalçın

"100'üncü yılımızda birlikte kazandığımız o unutulmaz şampiyonluk… Emeklerin ve izlerin hep bizimle olacak hocam. Başımız sağ olsun…"