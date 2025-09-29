×
HABERLERSpor Haberleri

Sergen Yalçın'dan Kocaelispor maçı sonrası Galatasaray derbisi yorumu!

Güncelleme Tarihi:

Sergen Yalçından Kocaelispor maçı sonrası Galatasaray derbisi yorumu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 22:44

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Oyunlar kolay değil, herkes savaşıyor. Puan almak için ciddi çaba sarf ediyor. Kocaelispor da zor bir pozisyonda, puan almak için çok iyi mücadele ettiler. 2-0'dan sonra koruma psikolojisi devreye girdi. Biz böyle bir şey söylemedik. İkinci yarıya kötü başladık ve gol yedik. 2-1 tehlikeli skor. Bazı hamleler yaptık, zorunlu hamleler de yaptık. Bu aralar kazanmak çok önemli. 3 puan çok önemli.

3 PUAN ÇOK KRİTİK

Biz göreve yeni başladık. Oyuncuların birçoğu yeni başladı. Bir teknik direktör olarak benim için de çok zor. Her şey kurulmuş, ben göreve geldim. Erteleme maçları, cezalılar, oynayamayanlar... Buraları en az hasarla atlatmak lazım. Sonra doğru kadroyu bulacağız. Buralarda 3 puan çok kritik.

GALATASARAY DERBİSİ YORUMU

Ligin en zorlu deplasmanlarından birine gideceğiz. Çok güçlü bir takımla zor bir derbi oynayacağız. Hazırlanacağız hocam, derbi mücadelesi, belli olmaz.

GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLERİM

Galatasaray'a yarınki maç için başarılar dilerim. Zor bir maç. 18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası, mantalitesi, konsantrasyonu başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbidir, sonucu belli olmaz. Önümüzdeki hafta hangi kadroyla çıkacağımızın cevabını şu an veremem, bunun için 5-6 günlük süreç var.

