Sergen Yalçın'dan Kayserispor motivasyonu!

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor ile yapılacak erteleme maçı kadro sıkıntısı yaşıyor.

Fikstüre göre karşılaşmanın oynanması gereken tarihte transferleri henüz gerçekleşmemiş olan Gökhan Sazdağı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva’dan yararlanamayacak olan siyah beyazlıların hocası, buna galibiyet almakta kararlı.

Dün, futbolcularına kısa bir konuşma yapan Yalçın, “Çok eksiğimiz var ama bu aynı zamanda sahaya çıkacaklar için bir fırsat. Bunun en iyi şekilde değerlendirilmesini istiyorum” dedi.

ERTELEME MAÇININ HAKEMi KAYATEPE

Kayserispor-Beşiktaş maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 20.00’de oynanacak maçta Kayatepe’nin yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Anıl Usta üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses.

Haberin Devamı