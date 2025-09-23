×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sergen Yalçın'dan Kayserispor motivasyonu!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Kayserispor#Sergen Yalçın
Sergen Yalçından Kayserispor motivasyonu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi takımla özel toplantı yaptı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor ile yapılacak erteleme maçı kadro sıkıntısı yaşıyor.

Fikstüre göre karşılaşmanın oynanması gereken tarihte transferleri henüz gerçekleşmemiş olan Gökhan Sazdağı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva’dan yararlanamayacak olan siyah beyazlıların hocası, buna galibiyet almakta kararlı.

Dün, futbolcularına kısa bir konuşma yapan Yalçın, “Çok eksiğimiz var ama bu aynı zamanda sahaya çıkacaklar için bir fırsat. Bunun en iyi şekilde değerlendirilmesini istiyorum” dedi.

Gözden KaçmasınBallon dOrun yeni sahibi Ousmane Dembele Kenan Yıldıza büyük gururBallon d'Or'un yeni sahibi Ousmane Dembele! Kenan Yıldız'a büyük gururHaberi görüntüle

ERTELEME MAÇININ HAKEMi KAYATEPE

Kayserispor-Beşiktaş maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 20.00’de oynanacak maçta Kayatepe’nin yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Anıl Usta üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Kayserispor#Sergen Yalçın

BAKMADAN GEÇME!