Sergen Yalçın'dan İsmail Kartal'a olay sözler: 'Liderlik durumu yok, taraftardan niye özür diliyorsun?'

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken, son iki haftada toplam 5 puan kaybetti.

Fenerbahçe'nin ligdeki puanı 7'de kalırken, alınan sonuçlar da eleştirilerin odağında yer aldı.

Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirirken özellikle İsmail Kartal üzerinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN SORUNLARI İSMAİL KARTAL'DAN DAHA BÜYÜK"

Yalçın, sarı-lacivertli takımın yaşadığı problemlerin teknik adamın çok ötesinde olduğunu savundu.

Yalçın, "İsmail Kartal... Fenerbahçe'de hocalık yapacak mısın, yapmayacak mısın önce buna karar ver. Fenerbahçe'nin sorunları İsmail Hoca'dan çok daha büyük. İsmail Kartal'da bir liderlik durumu yok." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin sahadaki görüntüsünü de eleştiren Yalçın, "Sürekli taraftardan niye özür diliyorsun? Sorunu çözsene bir an evvel. Takımda enerji yok, oyun yok, arzu yok." dedi.

"BİR DAHA BU İŞİ YAPMAM"

Sarı-lacivertlilerin transfer politikasının yanlış olduğunu savunan Yalçın, "Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği yüzde 100 yanlış. Maçı seyrederken kadrolara bakayım dedim. Fenerbahçe'de kim girecek mesela oyuna? Kadroda taraftarı heyecanlandıracak kim var?" sözleriyle dikkat çekti.

Yabancı oyuncuların maaşlarına da değinen Yalçın, "İddia ediyorum! Fenerbahçe'de özellikle yabancı oyuncular burada aldıkları maaşın yarısını başka takımda alsınlar, bir daha bu işi yapmayacağım." şeklinde konuştu.

"KADROYU KENDİN KURDUN"

Yalçın, "İsmail Hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil." ifadelerini kullandı.