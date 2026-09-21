Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a sert eleştiri: 'Amatör takım öyle gol yemez!'

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Trendyol Süper Lig’de 6. haftanın geride kalmasının ardından eski Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Trabzonspor’un Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Trabzonspor’un oyun planını öven Yalçın, Galatasaray’a sert eleştiriler yönetti.

İşte Yalçın'ın sözleri;

"Yani ya Trabzonspor deplasmanında 3 puan kaybetmem veya Trabzonspor'un oraya giden bir takımı yenmesi sürpriz değil. Ama skor fantastik. 2-1, 3-1 ne bileyim 1-0 gibi skorlar tahmin edilebilir ama 4-0 tabii Galatasaray tarafına da ağır bir skor oldu. Ama Trabzon'u tebrik etmek lazım."

"GALATASARAY'DA TRANSFERLER KONUŞULMALI"

"Dersine çalışmışlar derken ben maçı iyi bir gözle izledim yani böyle. Şimdi Galatasaray tarafı çok konuşulacak gibi duruyor. Ama ne konuşulacak? Oyun ve skordan bağımsız konuşmak lazım, transferi konuşmak lazım. Yani yaptı da... yaptı da yapamadığı transferleri konuşmak lazım. Yeni gelen oyuncuların, alınan oyuncuların geçen hafta da bundan bahsettim."

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"TRABZONSPOR İYİ ANALİZ ETMİŞ"

"Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Bence hak ederek çok da iyi oynayarak hem oyunu hem skoru kazandı Trabzonspor. Oyun bence taktik anlayışları çok iyiydi. Galatasaray'ı iyi etüt etmişler, izlemişler ki olumsuz hava onlarda dedim geçen hafta da söyledim sana Trabzonspor'daki bu olumsuz hava mutlaka Trabzonspor bir tepki verecektir bu hafta ki."

LEAO YORUMU

"Leao benim çok beğendiğim bir oyuncu. Çünkü Leao'ya top geldiği zaman ben birebir kalıyor mesela kenarda. Mesela biz de N'Koudou oynarken de biz arka beke deriz ki 'Gitme. Biz onu birebir bırakacağız bekle. O birebir oyunu birebir oynayacak o.' Şimdi Leao'ya top geldiği zaman ben bir heyecanlanıyorum. 'Aman' diyorum böyle, topu da güzel aldı böyle birebir. Hiçbir şey yapmıyor ki. Ne adam geçiyor, ne dripling yapıyor. Ya şut çekiyor mesela, çektiği şutlar bile bir acayip. Sanki güçsüz ya vuramıyor topa sanki. Bana biraz öyle geldi oyuncu. Bilmiyorum neden. Acaba antrenman eksiği mi var, güçsüz mü, ne olduğunu bilmiyorum ama..."

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"AMATÖR TAKIM GİBİ YAKALANDILAR"

"Galatasaray'ın yediği ilk gol, bak ilk gol, birinci gol, vallahi amatör takımlar öyle gol yemez. O kadar önde yakalanmazsın. Çok zor bir şey değil ki bu ya. Onu söylüyorum. Bak maçın ilk golünü kaçıncı dakikada attı Trabzon? Maçın özeti o. Yani amatör takım hop öyle bir pozisyonda yakalanmaz."

"KATKI VERMELİLER"

"Geniş kadro çok önemli. Geniş kadro. Yani Avrupa lig, Avrupa lig, Avrupa lig ve geniş kadro. Diyorlar ya 'Ya bu kadar rotasyon mu yapılır, bu kadar rotasyon olmaz.' Nasıl olmaz ya? Ya bu takım 12 oyuncuyla mı oynayacak, 13 oyuncuyla mı oynuyor? Var orada 25-26 tane oyuncu. Ya o seviyede oynayabilecek oyuncular olacak ki rotasyon yap. Galatasaray'a ben o yüzden diyorum 'Galatasaray'ın transferlerini de konuşalım.' Çünkü rotasyon yaptı mı takımlar hop aşağıda. %100 aşağıda. O yüzden yani rotasyonu doğru yapmak, nerede yapmak... Çok zor bir deplasmana gidiyorsun, rotasyon yapıyorsun. E şimdi oynattığın oyuncunun da katkı yapması gerekmez mi? Katkı, ya ciddi bir katkı yapması gerekir. Keza işte Galatasaray'daki Deniz Gül gibi. Örnek veriyorum. İşte Leao gibi. Büyük ümitlerle almışsın. Şimdi bu oyuncuların takıma ciddi katkılar yapması gerekir."

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"DENİZ GÜL ŞU ANDA GALATASARAY'DA OYNAYAMAZ"

"Deniz Gül ileride iyi bir oyuncu olabilir. Ne bileyim ümit vaat eden bir oyuncu olabilir, potansiyele açık bir oyuncu olabilir ama şu anda Galatasaray takımında oynayamaz. Net bu. Oynar nerede oynar? İçeride zayıf takımla oynarsan oynar. Ama tutup da Şampiyonlar Ligi maçı, derbi maçında bence oynayamaz. Ya aynı şekil ben Leao'nun da 90 dakika sahada kalabileceğini düşünmüyorum yani."

"BARIŞ ALPER'İ YIPRATIYORSUN"

"Icardi artık futbolu bırakmış artık. Yoksa Galatasaray onunla zaten kontrat yenilerdi. Ben kilosuna falan bakıyorum maçta. Olmaz yani Icardi'den. Ama ikinci santraforun olmalı. Mesela Barış Alper'i sürekli santrafor oynat, kenar oynat, sağ bek sol bek oynat gerek yok, çocuğu da çok yıpratıyorsun. Hani çocuğu da bir yerde oynat, bir yerde oynasın. Sürekli yer değiştirmek de çok mantıklı değil."

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"FİZİKSEL OLARAK ZAYIFLAR"

"Şimdi Leao geldi, mecbur orada Leao'yu oynatacak. Sane'yi oynatacak. Yunus'u merkeze çekiyor. Yunus'u merkeze çektiği zaman ne oluyor? Galatasaray'ın merkez üçlüsü zayıflıyor. Bak Torreira, Sara ve Yunus merkez üçlüsü çok zayıf kalıyor. Fiziksel açıdan zayıf kalıyor bir defa. Öyle bir problem var. Tamam, oyunu oynamaya çalışıyorlar ama Yunus sürekli mesela ön alan baskısına gidiyor, arkada merkezde eksik kalıyorsun, rakip çabuk çıktığı zaman direkt pozisyona giriyor."

"BASKI İÇİN OSIMHEN GEREKİYOR"

"Karşında iyi bir takım varsa hatırla işte Sporting deplasmanındaki adamların penaltı pozisyonunu hatırla. Nasıl hücum... Bir pasta tık tık hücuma çıkıyorlar hemen hızlı hızlı ve sen arka tarafında ağır olduğu için direkt pozisyon vereceksin %100. Çünkü çok ön alan baskısı yapmaya çalışıyorsun. Ya bunu yapman için de Osimhen'in olması lazım. Ne bileyim mesela Leao çok savunmaya da yardım etmiyor. Yapamazsın ki, baskıya gidiyor bu sefer geri gelemiyor."