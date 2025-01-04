Sergen Yalçın, Galatasaray'ı topa tuttu: TFF ve hakemlere teşekkür etsinler

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Teknik Direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından olay ifadeler kullandı.

"HAKEMLERDEN ŞİKAYET EDECEK SON CAMİA"

Hakem Alper Akarsu'nun kararlarını sert sözlerle eleştiren Sergen Yalçın, "Göztepe'nin penaltısı verilmedi. Galatasaray camiasına tavsiyem var, hakemlerle ilgili sakın konuşmayın. TFF ve hakemlere teşekkür etsinler. En son konuşacak camia Galatasaray. Herkes konuşsun ama Galatasaray konuşmasın. Bu maçta da gördük. Galatasaray'ın hakemden şikayet edecek neyi var? 20-30 sene gerilere gidelim isterseniz. Hakemlerden şikayet edecek olan en son camia Galatasaray'dır. Aleyhlerinde hiçbir şey olmuyor. O yüzden televizyona çıkıp hakemlerle ilgili konuşmalarına gerek yok. Zaten kazanıyorlar. Yüzde 90 şampiyon olacaklar. Kaos ortamı yaratmaya gerek yok." dedi.

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"HAKEM YARDIMI ALIYORLAR"

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonu değerlendiren Sergen Yalçın, "Galatasaray iyi oynuyor, hakem yardımı da alıyor, sakın konuşmasınlar. Oyuncu göre göre küfür ediyor ve sen o oyuncuyu atmıyorsan, o zaman o oyuncu bir dahaki maçta vitesi artıracak daha yukarı. Sen onu bir kere atarsan, bir daha kimse bunu yapamayacak sana. Bak ben oyuncuyla ilgili konuşmuyorum, oyuncunun (Barış Alper) ne dediğini görmedim. Küfür ediyorsa atacaksın, bitti, bu kadar. Takım fark etmez, kural neyse uygulayacaksın. Uygulamazsa bana göre işi biter." açıklamasını yaptı.