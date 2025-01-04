×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Sergen Yalçın, Galatasaray'ı topa tuttu: TFF ve hakemlere teşekkür etsinler

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Göztepe
Sergen Yalçın, Galatasarayı topa tuttu: TFF ve hakemlere teşekkür etsinler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 23:27

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın, Süper Lig'in 18. haftasındaki Galatasaray - Göztepe maçının hakem kararları hakkında açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Teknik Direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından olay ifadeler kullandı.

"HAKEMLERDEN ŞİKAYET EDECEK SON CAMİA"

Hakem Alper Akarsu'nun kararlarını sert sözlerle eleştiren Sergen Yalçın, "Göztepe'nin penaltısı verilmedi. Galatasaray camiasına tavsiyem var, hakemlerle ilgili sakın konuşmayın. TFF ve hakemlere teşekkür etsinler. En son konuşacak camia Galatasaray. Herkes konuşsun ama Galatasaray konuşmasın. Bu maçta da gördük. Galatasaray'ın hakemden şikayet edecek neyi var? 20-30 sene gerilere gidelim isterseniz. Hakemlerden şikayet edecek olan en son camia Galatasaray'dır. Aleyhlerinde hiçbir şey olmuyor. O yüzden televizyona çıkıp hakemlerle ilgili konuşmalarına gerek yok. Zaten kazanıyorlar. Yüzde 90 şampiyon olacaklar. Kaos ortamı yaratmaya gerek yok." dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçeden büyük tepki: Ligin güvenilirliği ve adaleti yokFenerbahçe'den büyük tepki: Ligin güvenilirliği ve adaleti yokHaberi görüntüle

"HAKEM YARDIMI ALIYORLAR"

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonu değerlendiren Sergen Yalçın, "Galatasaray iyi oynuyor, hakem yardımı da alıyor, sakın konuşmasınlar. Oyuncu göre göre küfür ediyor ve sen o oyuncuyu atmıyorsan, o zaman o oyuncu bir dahaki maçta vitesi artıracak daha yukarı. Sen onu bir kere atarsan, bir daha kimse bunu yapamayacak sana. Bak ben oyuncuyla ilgili konuşmuyorum, oyuncunun (Barış Alper) ne dediğini görmedim. Küfür ediyorsa atacaksın, bitti, bu kadar. Takım fark etmez, kural neyse uygulayacaksın. Uygulamazsa bana göre işi biter." açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Galatasaray#Göztepe

BAKMADAN GEÇME!