Sergen Yalçın'dan Galatasaray yorumu: 'En güçlü takım olabilir ama asla yenilmez değil!'

Spor Haberleri Futbol Haberleri

İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi hakkında 'en güçlü takım olabilir ama asla yenilmez değil.' sözlerini sarf etti.

Bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanan Beşiktaş, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Ümraniye’deki idman öncesi futbolcularına kısa bir konuşma yapan teknik direktör Sergen Yalçın, G. Saray maçının her bakımdan zorlu geçeceğini belirterek, “G.Saray bu ligin en iyi takımı olabilir ama asla yenilmez değil. Hepiniz hafta boyu yapacağımız antrenmanlarda ve maçta en iyi performansınızı göstermek zorundasınız.

İyi motive olduğunuz takdirde neler yapabileceğinizi son 2 maçta gösterdiniz. Kendi oyunumuzu oynayıp rakibin zaaflarını iyi değerlendirirsek, kazanabiliriz” dedi.

Öte yandan Kocaeli maçında omuzu çıkan Abraham’ın MR’ında bir sorun çıkmadı. Kendisini iyi hissederse formasını giyebilecek.

