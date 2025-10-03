Sergen Yalçın'dan takıma Galatasaray uyarısı: Baskı kurma izni yok

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Liverpool maçı sonrasında yardımcıları ile yarın derbide karşılaşacakları G.Saray’ın analizini çıkardı.

SERGEN YALÇIN'DAN DERBİ İÇİN TAKIMA 6 UYARI

Sarı kırmızı takımın Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahip olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda rakipleri hakkında şu uyarıları yaptı:

1- Dünyanın en baskılı oynayan takımlarından Liverpool karşısında dirençli bir G.Saray vardı.

2- G.Saray hücum preste etkili. Her alanda Liverpool’a baskı kurdular.

3- Takımı 4’lü savunma ile sahaya sürerek rakibin yoğun baskısını eritmeye çalıştılar ve başarı oldular.

4 İSME DİKKAT ŞART

4- İlk yarıda baskın oynayarak rakibi sindirdiler. Bizim üzerimizde böyle bir hakimiyete izin vermemeliyiz.

5- Defansif olarak bazı sorunlar söz konusu. Ancak bunu da ilerideki oyuncuların yardımıyla dengelediler.

6- Torreira, Singo, Jakobs ve Lemina dörtlüsüne özellikle dikkat etmeliyiz. Hatasız oynuyorlar.