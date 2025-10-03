×
Sergen Yalçın'dan takıma Galatasaray uyarısı: Baskı kurma izni yok

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Galatasaray
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Liverpool'u deviren ezeli rakibini analiz etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Liverpool maçı sonrasında yardımcıları ile yarın derbide karşılaşacakları G.Saray’ın analizini çıkardı.

SERGEN YALÇIN'DAN DERBİ İÇİN TAKIMA 6 UYARI

Sarı kırmızı takımın Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahip olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda rakipleri hakkında şu uyarıları yaptı:

1- Dünyanın en baskılı oynayan takımlarından Liverpool karşısında dirençli bir G.Saray vardı.

2- G.Saray hücum preste etkili. Her alanda Liverpool’a baskı kurdular.

3- Takımı 4’lü savunma ile sahaya sürerek rakibin yoğun baskısını eritmeye çalıştılar ve başarı oldular.

4 İSME DİKKAT ŞART

4- İlk yarıda baskın oynayarak rakibi sindirdiler. Bizim üzerimizde böyle bir hakimiyete izin vermemeliyiz.

5- Defansif olarak bazı sorunlar söz konusu. Ancak bunu da ilerideki oyuncuların yardımıyla dengelediler.

6- Torreira, Singo, Jakobs ve Lemina dörtlüsüne özellikle dikkat etmeliyiz. Hatasız oynuyorlar.

