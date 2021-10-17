Sergen Yalçın'dan futbolcularına: "Başakşehir’i unutun, Sporting’e odaklanın"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da aileni unutursun‘Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da aileni unutursun'#MİT
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Golü yiyince çılgına döndü Marcao - Kerem vakası...Golü yiyince çılgına döndü! Marcao - Kerem vakası...#Futbol
Arsa fiyatları uçuşa geçtiArsa fiyatları uçuşa geçti#Arsa
İplik yerine kum geldiİplik yerine kum geldi#Kumaş
‘Kırık kalpler’in usta tamircisi... “Türkiye’de yaratıcılığı, Amerika’da fırsatı buldum”‘Kırık kalpler’in usta tamircisi... “Türkiye’de yaratıcılığı, Amerika’da fırsatı buldum”#Mehmet Öz
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkilerKılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler#Kemal Kılıçdaroğlu
Korkunç Kaza Emniyet teşkilatını yasa boğan ölümKorkunç Kaza! Emniyet teşkilatını yasa boğan ölüm#Emekli Emniyet Müdürü
Gece yarısı olay paylaşım İhanet sonrası ayrılık...Gece yarısı olay paylaşım! İhanet sonrası ayrılık...#Mauro Icardi
Usta oyuncu Güven Kıraç eridiUsta oyuncu Güven Kıraç eridi!#Zayıflayan Ünlüler
Kovid-19da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladıKovid-19'da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmediGalatasaray'da 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi!#Galatasaray
Uzmanlar uyardı Sakın bu tuzağa düşmeyinUzmanlar uyardı! Sakın bu tuzağa düşmeyin#Gizlilik Sözleşmesi
Yeni kabus hızla yayılıyor Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...Yeni kabus hızla yayılıyor! Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...#Süper Grip
Fezaya füze füze atacakFezaya füze füze atacak!#Alina Boz
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Sergen Yalçın'dan futbolcularına: "Başakşehir’i unutun, Sporting’e odaklanın"

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Sporting
Sergen Yalçından futbolcularına: Başakşehir’i unutun, Sporting’e odaklanın
İsmail ER

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın takıma hem moral verdi hem de uyarılarda bulundu. “Başakşehir yenilgisine üzülecek zamanımız yok. Herkesin sorumluluk almaması lazım. İlk başta da ben. Sahaya çıkıp savaşacağız, Sporting karşısında yüreğimizi ortaya koyacağız.”

Haberin Devamı

Milli aranın ardından çıktığı Başakşehir mücadelesinde 3-2 yenilgi ile ayrılan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın bu sonuca üzülmeye zamanlarının olmadığını söyledi. Cezası nedeniyle önceki günkü karşılaşmada takımın başındaki yerini alamayan Yalçın dün Sporting Lizbon maçı hazırlıklarına başlayan takımına moral verdi.

YENiLGiYi BEKLEMiYORDUM

Önceliklerinin lig olduğunu ancak salı günü Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir maça çıkacaklarını ifade eden Yalçın “Açıkçası bu yenilgiyi beklemiyordum. Ama arka arkaya kritik maçlarımız var. Herkesin sorumluluk almaması lazım. İlk başta da ben. Sahaya çıkıp savaşacağız, Sporting karşısında yüreğimizi ortaya koyacağız” sözleriyle oyuncularını motive etti.

Ersin Destanoğlu dünyanın zirvesinde

İlgili Haber:Ersin Destanoğlu dünyanın zirvesinde

SPORTiNG MAÇI ÇOK KRiTiK

Beşiktaş salı günü Sporting ile Avrupa’da geleceği için kritik bir maça çıkacak. İlk 2 maçta puan alamayan Kartal iddiasını sürdürebilmek için kazanmak zorunda. Olası bir yenilgi Devler Ligi iddiasını bitireceği gibi, 3. olup Avrupa Ligi’ne devam etme olasılığı da en düşük seviyeye taşınacak.

ERSiN, LARiN, ALEX iLK 11’E DÖNÜYOR

Haberin Devamı

Başakşehir yenilgisinin ardından Beşiktaş’ta Sergen Yalçın kadroda değişim yapacak. Öncelikle olarak Ersin Destanoğlu kaleyi devralacak.

Ligdeki son 4 maçta ilk 11’de yer alan Oğuzhan ile Avrupa’da oynama izni olmayan Altay ve Sivas maçlarının yıldızı Güven Yalçın kulübeye çekilecek, bu isimlerin yerine Teixeira ile Larin kadroya dönecek.

Pjanic ise dün takımla çalışmalara başlarken Sporting maçına yetişip yetişmeyeceği belli olmayan Bosnalı yıldızın asıl olarak Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Sporting

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA