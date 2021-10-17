Sergen Yalçın'dan futbolcularına: "Başakşehir’i unutun, Sporting’e odaklanın"

Haberin Devamı

Milli aranın ardından çıktığı Başakşehir mücadelesinde 3-2 yenilgi ile ayrılan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın bu sonuca üzülmeye zamanlarının olmadığını söyledi. Cezası nedeniyle önceki günkü karşılaşmada takımın başındaki yerini alamayan Yalçın dün Sporting Lizbon maçı hazırlıklarına başlayan takımına moral verdi.

YENiLGiYi BEKLEMiYORDUM

Önceliklerinin lig olduğunu ancak salı günü Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir maça çıkacaklarını ifade eden Yalçın “Açıkçası bu yenilgiyi beklemiyordum. Ama arka arkaya kritik maçlarımız var. Herkesin sorumluluk almaması lazım. İlk başta da ben. Sahaya çıkıp savaşacağız, Sporting karşısında yüreğimizi ortaya koyacağız” sözleriyle oyuncularını motive etti.

SPORTiNG MAÇI ÇOK KRiTiK

Beşiktaş salı günü Sporting ile Avrupa’da geleceği için kritik bir maça çıkacak. İlk 2 maçta puan alamayan Kartal iddiasını sürdürebilmek için kazanmak zorunda. Olası bir yenilgi Devler Ligi iddiasını bitireceği gibi, 3. olup Avrupa Ligi’ne devam etme olasılığı da en düşük seviyeye taşınacak.

ERSiN, LARiN, ALEX iLK 11’E DÖNÜYOR

Haberin Devamı

Başakşehir yenilgisinin ardından Beşiktaş’ta Sergen Yalçın kadroda değişim yapacak. Öncelikle olarak Ersin Destanoğlu kaleyi devralacak.

Ligdeki son 4 maçta ilk 11’de yer alan Oğuzhan ile Avrupa’da oynama izni olmayan Altay ve Sivas maçlarının yıldızı Güven Yalçın kulübeye çekilecek, bu isimlerin yerine Teixeira ile Larin kadroya dönecek.

Pjanic ise dün takımla çalışmalara başlarken Sporting maçına yetişip yetişmeyeceği belli olmayan Bosnalı yıldızın asıl olarak Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.