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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye 'tavsiye' gibi mesaj: Guendouzi ve Kante ile oynayamazsınız

Güncelleme Tarihi:

#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Fenerbahçe
Sergen Yalçından Fenerbahçeye tavsiye gibi mesaj: Guendouzi ve Kante ile oynayamazsınız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 15:46

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli futbol adamı Sergen Yalçın; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı değerlendir.

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Trendyol Süper Lig'de sezonun 4. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Beşiktaş'a derbide galibiyeti getiren golleri Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic kaydetti. Fenerbahçe'de ise Milan Skriniar ağları havalandıran isim oldu.

Sergen Yalçından Fenerbahçeye tavsiye gibi mesaj: Guendouzi ve Kante ile oynayamazsınız

F.BAHÇE İKİ SABİT 6 NUMARAYLA OYNAMAZ

Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın, bir YouTube kanalında katıldığı yayında maçı ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Fenerbahçe için Yalçın, “Fenerbahçe tarafına bir tavsiyede bulunayım. Guendouzi ve Kante'yle oynayamazsınız. Tavsiyem onlara. Fenerbahçe iki tane sabit 6 numarayla oynayamaz.

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TALISCA ELEŞTİRİSİ

Başka oyuncusu yok mu Fenerbahçe'nin? Talisca'yı neden sattınız o zaman? Fenerbahçe takım olamamış.” dedi.

Sergen Yalçından Fenerbahçeye tavsiye gibi mesaj: Guendouzi ve Kante ile oynayamazsınız

Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Kante. Fenerbahçe öyle bilinmeyen bir denklem ki, iki tane 6 numara oynuyor, Greenwood'u ne oynadığını kimse bilmiyor. Fiziksel olarak inanılmaz kötü bir durumda. En büyük sorun bağlantı oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Kante top taşıyor, savunma yapıyor, çalım atıyor, dribling yapıyor...

Sergen Yalçından Fenerbahçeye tavsiye gibi mesaj: Guendouzi ve Kante ile oynayamazsınız

BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ SİNYALLER VERDİ

Beşiktaş'la ilgili değerlendirmesinde ise Sergen Yalçın şunları kaydetti, “Beşiktaş'ın baskılı oyunu, sahada takım gibi durması, birbirine yakın durması... Beşiktaş bundan sonrası için takım kimliğiyle ilgili önemli sinyaller verirken Fenerbahçe tam tersini verdi.”

Sergen Yalçından Fenerbahçeye tavsiye gibi mesaj: Guendouzi ve Kante ile oynayamazsınız

GALATASARAY SÖZLERİ

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Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışına değinirken şu ifadeleri kullandı, “İki camianın da bilmesi gereken çok önemli bir şey var. Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirilerinin rakibi değiller. Onu bilmesi lazım iki tarafın da. İkisinin de rakibi Galatasaray. Galatasaray'ı geçersen şampiyon olursun. Galatasaray oyuncularına bakıyorum, bugünkü maçtaki oyunculara bakıyorum, Galatasaray'ın oyuncuları daha yukarıda. Beşiktaş'la Fenerbahçe şampiyonluk için yarışmayacak, Galatasaray olacak yanlarında. Galatasaray üçüncü olmaz bu ligde.”

 

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#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Fenerbahçe

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