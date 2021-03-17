Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe itirafı! "Henüz kafamızda oynamadık"

Daha güçlü oynayan taraf olduklarını belirten Yalçın, "Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Sahada final oynamak için koşan, savaşan iki takım vardı. Oyun sahanın içinde kaldı. Oyuncular iyi niyetliydi. İki takım da elinden geleni yaptı. Tebrik etmek lazım. İlk yarı bizim kontrolümüzde geçti. 2-0 önde kapattık. İkinci yarı Aboubakar'ın çıkması bizi etkiledi. Oyunu rakip aldı. İyi oynadılar ve golleri buldular. İstemediğimiz goller oldu. Uzatmalarda kontrolü biz ele aldık. Daha güçlü olan bizdik ve sonuç olarak güçlü olan taraf bizdik." dedi.

"Fenerbahçe maçını henüz kafamızda oynamadık"

Finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını belirten Yalçın, "Fenerbahçe maçını henüz kafamızda oynamadık. Sadece Başakşehir maçına konsantreydik. Önümüzdeki maçı kazanmamız lazım. Futbolda önünüzdeki maçı kazanmazsanız sonraki maçın önemi olmaz. Bugünkü maç çok değerliydi. Benim için de önemli bir maç oldu. Antrenörlük kariyerimde ilk defa finale çıkacağım. Beşiktaş da kupada 10 yıldır final oynamamıştı. Kupa yolunda önümüzde tek maç kaldı." diye konuştu.

"Çok iyi bir kadrosu var"

Sarı lacivertlilerin çok güçlü bir kadrosu olduğunu söyleyen Yalçın, "Şimdi derbi oynayacağız. Çok önemli bir maç. Fenerbahçe'nin maç kaybetmesi bir şey ifade etmez. İyi hazırlanacağız. Çok iyi bir kadrosu var. Çok tehlikeli rakip. Oyuncularımızı iyi hazırlayacağız. Bazen hata yapan oyuncuları çok eleştiriyoruz. Futbol hatalar oyunu. Hata yapılmasa maçlar 0-0 biter. İnşallah bu oyuncu grubumuzla ligin sonunu istediğimiz gibi görürüz." dedi.

"Ligin sonunu konuşmak için çok erken"

Şampiyonluk konuşmak için henüz erken olduğunu ifade eden Yalçın, "Aboubakar için doktorla konuşmadım henüz. Yarın belli olur durumu. Takımımızda olmayan çok önemli isimler var. Cenk, Gökhan, Mensah gibi. Bu oyuncular dönünce daha farklı şeyler yapabiliriz saha içinde. Daha geniş kadroyla ligin final bölümünü oynarız inşallah. Ligin sonunu konuşmak için çok erken. Küçük bir puan avantajımız var ama çok erken. Daha çok maç var. Herkes herkesi yenebiliyor. Aşağı çok karışık. Yukarıda da heyecan devam ediyor. Ne olacağı belli olmaz. İki hedefimizden birinde finale yükseldik. Ligde de son dakikaya kadar neyi varsa verecek bu takım. Kimse merak etmesin." şeklinde konuştu.

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