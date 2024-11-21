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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için olay sözler: Yanında birini daha paketleyin verin

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#FENERBAHÇE#Sergen Yalçın#Youssef En Nesyri
Sergen Yalçından Fenerbahçe için olay sözler: Yanında birini daha paketleyin verin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 08:11

Spor yorumcusu Sergen Yalçın, Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Nesyri'ye geldiği iddia edilen astronomik teklif hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca için harekete geçen ve oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak için uğraşlarını sürdüren sarı - lacivertliler için dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti.

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32 MİLYON EURO İDDİASI

Al-Nassr'ın Fenerbahçe'nin Talisca isteğine karşın Youssef En-Nesyri'yi 32 milyon euro bedelle transfer etme hedefinin bulunduğu ve sarı - lacivertlilerin henüz karar vermediği öne sürülmüştü.

Spor yorumcusu Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında yaşanan gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçından Fenerbahçe için olay sözler: Yanında birini daha paketleyin verin

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"YANINDA BİRİNİ DAHA PAKETLEYİP VERSİNLER"

Fenerbahçe'nin konuşulan rakamlara En-Nesyri'yi satması gerektiğini söyleyen Yalçın, "Eğer öyle bir istek varsa yanında birini daha paketleyip versinler. 32 milyon euro falan veriyorlarsa kim olduğu fark etmez versinler birini. Bugün Türkiye'de hangi oyuncuya 32 milyon euro veriliyorsa hemen paket yapıp yanına da bir oyuncu koyup versinler." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçta boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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#FENERBAHÇE#Sergen Yalçın#Youssef En Nesyri

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