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Sergen Yalçın'dan eski sisteme dönüş kararı

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Sergen Yalçından eski sisteme dönüş kararı

Spor Toto Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maç olmak üzere son 6 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, 15. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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Yarın akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Giresunspor'a karşı 4-0'la son yılların en farklı lig mağlubiyetini alan Beşiktaş, karşılaşma sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın devam edip etmeyeceği konusunu gündemine almıştı.

Siyah beyazlılar bu konuyu günlerce uzatmadı. Maçın hemen ertesi günü Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da olduğu ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin şirketinde yapılan özel görüşme sonrasında, Sergen Yalçın'la yola devam kararı alındı. Bu gelişmelerden sonra yüksek konsantrasyonla Kasımpaşa maçı hazırlıkları yapılırken, akıllarda galibiyetten başka seçenek bulunmuyor.

SERGEN YALÇIN'DAN ESKİ SİSTEME DÖNÜŞ KARARI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra kadroda revizyona gitmesi de bekleniyor.

Mert Günok'un talihsiz sakatlığı sonrası kaleyi yine Ersin'e verecek olan Sergen Yalçın'ın, geri dörtlüde Vida'nın yanında genç stoper Serdar'a şans vermesi sürpriz olmayacak. Tecrübeli teknik adamın hücum hattında Can-Oğuzhan ikilisinden birini kullanması halinde stoperlerin Vida-Montero olması da ihtimaller dahilinde.

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Orta sahada Josef'i bu kez tek kullanması beklenen Sergen Yalçın'ın, tekrar 4-1-4-1 sistemine dönerek geçen sezonki hücum hattı olan Ghezzal-Atiba-Oğuzhan-Larin dörtlüsünü sahaya sürmesi yüksek ihtimal. Beşiktaş'ın gol arayan futbolcusu da yine Batshuayi olacak.

Siyah beyazlıların Kasımpaşa karşısındaki muhtemel onbiri: Ersin-Rosier-Montero (Serdar)-Vida-Rıdvan-Josef-Ghezzal-Atiba-Oğuzhan (Can)-Larin-Batshuayi şeklinde.

EKSİK FUTBOLCU SAYISI 5 

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Teixeira, Gökhan Töre ve Pjanic Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Bu futbolculardan Mert Günok sezonu kapatırken, sakatlığı ciddi olan Teixeira'nın iyileşme süreci de tahmini 3-4 hafta sürecek. Pjanic'in ise hafta içindeki Dortmund maçına yetişmesi bekleniyor.

Siyah beyazlılarda Giresunspor maçında kırmızı kart gören Necip ve geçici kadro dışı durumu devam eden N'Sakala da maçta olmayacak diğer iki futbolcu.

SARI KART SINIRINDA İKİ FUTBOLCU VAR

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3 sarı kartı bulunan Josef De Souza ve Welinton, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu da oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda 16. haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

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