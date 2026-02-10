×
Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu'na destek!

İsmail ER
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eleştiri oklarının hedefi haline gelen oyuncusu Ersin Destanoğlu'na "Ben Ersin'e inanıyorum, taraftarımız da inansın" diyerek sahip çıktı.

Beşiktaş'ta önceki gün 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçında taraftarların protesto ettiği kaleci Ersin Destanoğlu’na teknik direktör Sergen Yalçın’dan destek geldi.

Ersin’e çok güvendiğini ve performansından memnun olduğunu ifade eden Yalçın, “Her futbolcunun hataları olabilir. Ben Ersin’e inanıyorum. Taraftarlarımız da inansın. Çifte kupa kazandığımız 2020-21 sezonunda kalemizi Ersin korumuştu. Taraftarlarımızdan bu konuda destek istiyorum” diye konuştu.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2018’den beri A takım kadrosunda yer alan 25 yaşındaki Ersin, bu sezon 17 maçta 19 gol yerken, 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

