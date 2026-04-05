Sergen Yalçın'dan derbi sonrası tepki: 'Emek çalma oluyor bu!'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

İki farklı 45 dakika yorumlayabiliriz. İlk yarıda net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı rakip daha baskılı, daha aktif oynadı bize karşı. Bireysel hatadan 1-2 pozisyon verdik. Bu pozisyonları normalde vermemeliyiz. Bize yakışmadı. Bazen hatalarla bu pozisyonları verebiliyoruz. Üzgünüz. Kazanmak istedik. Çocuklar iyi mücadele etmeye çalıştılar.

KONUŞUNCA CEZA YİYORUZ

İşin başka bir tarafı var. Bu sene derbilerde Galatasaray, Trabzonspor, içeride Fenerbahçe, dışarıda Fenerbahçe... Yaşanan olayların, başımıza gelen şeylerin hayatın doğal akışına uygun değil. Konuşunca ceza yiyoruz. Ağır da konuşmamak lazım.

Haberin Devamı

VAR'IN DEVREYE GİRMEMESİ ENTERESAN

Penaltıda pozisyona baktık. Hakem pozisyona 50 metre uzak. Görme ihtimali yok. Hem dışarıda pozisyon, penaltı olma ihtimali yok, ikincisi penaltıyla alakası yok. Penaltıyı o niyetle verdi haydi hakem, VAR'ın devreye girmemesi enteresan. Bir anlam veremiyorum.

EMEK ÇALMA OLUYOR BU

Ülkedeki futbolun nerede olduğunun göstergesi bunlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, sorunları düzeltmeye çalışıyoruz, bu işlerle nasıl başa çıkacağız bilmiyoruz. Beşiktaş olarak çok üzgünüz. Penaltının nerede olduğuna baksınlar. Ceza alanı dışında pozisyon. VAR nasıl devreye girmez. Emek çalma olmuyor mu bu, emek çalma bu. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz.

İNANILIR GİBİ DEĞİL

Oynadığımız tüm derbilerde başımıza gelenler inanılır gibi değil. Şoktayım. Hakemi de yeneceksin modası eski modaydı. Artık VAR sistemi var. Çünkü çoğu zaman masa başından kararlar veriliyor.