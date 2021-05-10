Sergen Yalçın'dan derbi sonrası mesaj: "Geçmişi bırakalım, gelecek Beşiktaş'ın"

Spor Arena/İsmail ER Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Galatasaray yenilgisinin ardından hem yöneticilerle hem de takımla yaptığı toplantıda şampiyonluk ile ilgili net konuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları ile bir toplantı yapan Yalçın, derbide kötü oynadıklarını kabul ederken şu değerlendirmeleri yaptı:

“Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Hakemlerin hatası olacak. Geçmişi unutalım. Salı günü Karagümrük ile final maçı oynayacağız. Bu karşılaşma şampiyonluğun mesajını verecek.

"TAKIMA İNANIYORUM"

Süper Lig’de zirveye hep beraber geldik. Şampiyonluğu da hep beraber kutlayacağız. Futbolcularıma inanıyorum. İnanılmaz bir özveride bulundular. Hepsini tek tek kutluyorum. Takımı eleştirenler olacak. Neden kötü oynadığımız sorulacak. Geriye bakmıyoruz. Yaptığımız hataları konuşarak zafere koşmanın şifrelerini ortaya koymalıyız. Kısaca geçmiş geçmiştir gelecek Beşiktaş’ındır. Korkmadan, yılmadan Karagümrük maçını kazanmak için mücadele edeceğiz. Kimse merak etmesin tüm olumsuzluklara rağmen, şampiyon olacağız"

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