Sergen Yalçın'dan derbi öncesi uyarı! "Kahrolduk ama yine biz düzelteceğiz"

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Sporting Lizbon karşısında alınan yenilginin ardından G.Saray derbisinin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın çalışma öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Defansif bölgede yardımlaşmadan uzaklaştıklarına dikkat çeken Sergen Yalçın hem uyarılarda bulundu hem de takıma moral verdi:

‘KORNERDEN 3 GOL YENiR Mi?’

“Antrenmanlarda uyguladıklarımızı sahaya yansıtamıyoruz. Bizim yapmak istediklerimizi rakibimiz gerçekleştirdi. Gol bir şekilde yeriz ama kornerden 3 gol yenir mi? Kahrolduk ancak dersler çıkaralım. Beşiktaş’ı yine düzlüğe ve başarıya bizler çıkaracağız.”