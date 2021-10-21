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Sergen Yalçın'dan derbi öncesi uyarı! "Kahrolduk ama yine biz düzelteceğiz"

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Galatasaray
Sergen Yalçından derbi öncesi uyarı Kahrolduk ama yine biz düzelteceğiz
İsmail ER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncuları hem Sporting maçındaki hatalar için uyardı, derbi için moral verdi.

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Sporting Lizbon karşısında alınan yenilginin ardından G.Saray derbisinin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın çalışma öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Defansif bölgede yardımlaşmadan uzaklaştıklarına dikkat çeken Sergen Yalçın hem uyarılarda bulundu hem de takıma moral verdi:

Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçına büyük destek

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‘KORNERDEN 3 GOL YENiR Mi?’ 

“Antrenmanlarda uyguladıklarımızı sahaya yansıtamıyoruz. Bizim yapmak istediklerimizi rakibimiz gerçekleştirdi. Gol bir şekilde yeriz ama kornerden 3 gol yenir mi? Kahrolduk ancak dersler çıkaralım. Beşiktaş’ı yine düzlüğe ve başarıya bizler çıkaracağız.”

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Galatasaray

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