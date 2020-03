Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması! "Türkiye en güvenli ülke"

Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray - Beşiktaş müsabakasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısına katıldılar.



SERGEN YALÇIN: HİÇKİMSENİN MEMNUN OLMADIĞI BİR AKŞAM OLDU



İlk olarak söz alan Sergen Yalçın, "Hiçkimsenin memnun olmadığı bir akşam oldu. Hem skor, hem oyunsal anlamda çok iyi şeyler yaptığımızı söyleyemeyiz. Bir puandan memnun değiliz ama kaybedebilirdik de, kazanabilirdik de. Seyir zevki yoktu. İki taraf da taktiksel olarak birbirini kontrol etti. Taktiksel bir oyundu. Ama böyle bir ortamda, seyircisiz ve sessiz bir derbi, ciddi bir salgın var, oyuncuların üzerinde baskı yarattı. İki taraf da bir puanla ayrıldı, iki taraf da bundan mutlu değil" diye konuştu.



"İZLERKEN ÇOK ZEVK ALDIĞINIZI DÜŞÜNMÜYORUM"



Ertelemeyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunamayacaklarını dile getiren Yalçın, "Ertelemeyle ilgili bizim herhangi bir yaptırımda bulunmamız anlamsız. Devletimizin verdiği bir karar. Seyircisiz derlerse böyle, seyircili derlerse seyircili. Atmosferin çok düşük olduğu net. Sessiz bir derbi. Konsantre olmaları çok zor. Bağrışmalar her yerden duyuluyor. Atmosfer beklediğimiz gibi değildi. Elimizden geldiğince konsantre etmek istedik. 3 puanla ayrılsaydık başka şeyler düşünebilirdik. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin gibi bakarsak güzel ama kazanmak zorunda olduğumuz için bizi mutlu etmedi. Onları da mutlu etmedi. İzlerken çok zevk aldığınızı düşünmüyorum. Çok önlem aldık birbirimize karşı. Atanın kazanacağı bir maçtı, kim atsa kazanacaktı bence. Olmadı. Her iki takımın da pozisyonu vardı, berabere bitti" ifadelerini kullandı.



"SAKATLIKLAR OYUNUMUZU ETKİLEDİ"



İkinci yarıda geri çekilmeleriyle ilgili gelen bir soruya Yalçın, "Bazen oyunun gidişatı, sizi böyle oynamaya teşvik edebiliyor. Oyun planımız tabii ki böyle değil ama gidişat beklemenize sebebiyet verebiliyor. Mecburi hamleler yapmak zorunda kaldık. Gökhan’ın sakatlanması, Boateng’in sakatlanması bizi etkiledi. Daha ofansif bir kadroyla ikinci yarı oynamayı düşünüyorduk ama sakatlıklar etkiledi. Hamleleri yapamayınca, takım geride kaldı. Mecburi hamleler yapında, oyun planımızı etkiledi" yanıtını verdi.



"DEVLETİMİZ ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"



Ne denirse onu yapmak zorunda olduklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Hafta içi oyuncu grubumuz bir toplantı yaptı. Yabancı oyuncularımız gerçekten tedirgin, biz daha sağduyuluyuz. Bizim herhangi bir yaptırımda bulunmamız mümkün değil. Ne denirse onu yapmak zorundayız. Biz de oyuncularımıza ’şu an dünyanın en güvenlik ülkesindesiniz’ dedik. Türkiye’de biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor, devletimiz çalışıyor. Tek sıkıntı seyirci olmaması. Oyuncuların konsantre olması çok zor seyirci olmayınca. İki taraf da iyi mücadele etti, koştu. Seyir zevki olmadı. Bir gol atan maçı kazanacaktı, bir puanla ayrıldık. İki taraf da mutlu değildir ama böyle bir ortamda oynanabilecek oyun bence bu kadar" dedi.



"ŞAMPİYONLUK UMUTLARIMIZ BU MAÇLA AZALMADI, ZATEN AZDI"



Şampiyonluk şanslarını değerlendiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Bizim şampiyonluk umutlarımız bu maçla azalmadı, zaten azdı. Çok bir ümidimiz yok. 9 puan gerideyiz. Bu fark kapanır mı, tabii ki zor. Bir takım olsa belki yakalayabilirsin ama 2-3 takım var. Kalan 8 haftada hedefimiz 8 maçı da kazanmak. Rakiplerimizin maçlarıyla bizim fikstürümüze baktığımızda biraz daha yukarıda bitireceğiz gibi gözüküyor. Seyircisiz ortamda oynanmadan kazanılan bir maç yok. Hedefimiz önümüzdeki maçları kazanıp, ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek."



"MİLLİ MAÇ ARASINDA KAPSAMLI BİR TOPLANTI YAPACAĞIZ, MALİYETİ DÜŞÜRMEMİZ GEREK"



Gelecek sezonun planlamasıyla ilgili bilgi veren Sergen Yalçın, "Başkan ve yönetimle de görüştük. Milli maç arasında önümüzdeki sezonla ilgili geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Seneye federasyonun verdiği maliyetler çok düşük. Bu rakamı bulmamız gerekiyor. Şu anda takımın rakamı yüksek, indirmemiz gerekiyor. Henüz bir karar vermedik ama bu konuyla ilgili bir toplantı yapacağız. Maliyetin altına düşmek zorundayız. Önümüzdeki sezon 17-18 milyon Euro aşağı düşmesi gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.