Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak şampiyonluk ve küme düşme açıklaması! 'Onlar bile küme düşme adayıdır'

Haberin Devamı

Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki takımların durumuyla ilgili çok konuşulaca kbir açıklama yaptı.

'GALATASARAY 4 PUAN ALSA YETERLİ'

KAFA Sports'da Galatasaray'ın ligde oynayacağı ilk iki maça vurgu yapan Sergen Yalçın, "Galatasaray iki maçtan (Beşiktaş ve Samsunspor) 4 puan alsa bence yeterli. Bana göre şu anda şampiyonluk şansları yüzde 95'e 5, 90'a 10. Dört puanlık fark devam etseydi şu anda 65'e 35'e gibi bir konuşma olurdu" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE KAÇ PUAN KAYBEDER?'

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü üzerinden sözlerini sürdüren Yalçın, "Galatasaray sezon sonuna kadar 6 puan kaybeder diyorum. Peki Fenerbahçe kaç puan kaybeder?" şeklinde konuştu.

'RİZESPOR BİLE KÜME DÜŞME ADAYIDIR'

Küme düşme hattı için de puan tahmini yapan Sergen Yalçın, "Küme düşme puanı muhtemelen, ben o hesapları çok yaptığım için çok iyi biliyorum, 40-42 puan aralığında olacak. O 33 puanda olan takımların tamamı şu an yüzde 100 küme düşme adayıdır. Rizespor bile küme düşme adayıdır" dedi.

BANZA ÖVGÜSÜ

Haberin Devamı

Osimhen'i öven ve Süper Lig'deki forvetleri kıyaslayan Sergen Yalçın, "Galatasaray'dan sonra en iyi santrfor Trabzonspor'da. Banza çoğundan iyi" sözlerini sarf etti.

'BEŞİKTAŞ'TA NORMALDE ORTALIĞIN AYAĞA KALKMASI GEREKİYOR'

9 kişi kalan rakibine yenilen Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son durumunu da değerlendiren Sergen Yalçın, 'Hedeften düşen büyük takımlardaki oyuncu grubunu ligin geri kalanı için konsantre etmen dünyanın en zor işidir. Çünkü sen şampiyonluk, kupa hedefiyle lige başlamışsın ama iş patlamış. Artık o oyuncuyu konsantre etmen çok zor. Ben hep söylüyorum. Beşiktaş teknik direktör takımı değil. Bu takımın kadro planlaması ve yenilemesi doğru şekilde yapılmazsa da bu böyle devam eder. O yüzden planlamanın çok doğru yapılması gerekiyor Beşiktaş'ta. Yoksa bu mevcut kadronun bir başarı yakalaması bu sene de bundan sonraki sene de mümkün değil. Bazen kızıyorlar böyle söylediğimde ama biz bir şey olmaz diyorsak olmaz. İşin bir de şu tarafı var. Beşiktaş, 9 kişiye kaybediyor değil mi? Normalde ortalığın ayağa kalkması lazım böyle bir skorda. Kimsenin tepki verdiği yok, taraftar da alışmış artık. Çünkü beklenti olmayınca tepki de olmuyor."