Sergen Yalçın'dan çarpıcı Fatih Terim sözleri! 'Karizmasını korudu ancak...'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i övgü dolu sözler sarf ederken onunla karşılaştırılmasının doğru olmadığını söyledi.

Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde yılın teknik direktörü seçilen Yalçın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in çok tecrübeli ve önemli başarılar kazanmış bir isim olduğunu söyleyen Yalçın, "Fatih Hoca'ya çok değer veririm. Her zaman konuşuyoruz. Antrenörlüğe başlamadan da çok konuştum. Mücadelemiz sahada, dışarıda büyüğümüz. Fatih hocayla her zaman fikir alışverişinde bulunuyorum. Çok tecrübeli ve büyük başarılar elde etmiş bir isim. Farklı jenerasyonun temsilcileriyiz. Kıyaslamaların doğru olduğunu düşünmüyorum. Fatih hocamız yıllardır bu işin içinde. Karizmasını korumuş bir insan. Bakalım biz bu seviyede onun kadar kalabilecek miyiz?" dedi.

"İLK DEFA ÖDÜL ALDIM"

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Geçen sezon alınan şampiyonluğu değerlendiren Yalçın, "Pandemi nedeniyle tarihin en zor sezonu oldu. Sosyal medyadan taraftarın isteğini, arzusunu hissettik. Böyle bir sezonda iki kupa kazanmak çok değerli. İlk defa antrenörlük hayatımda ödül aldım. İnşallah devamı güzel olur." ifadelerini kullandı.

"TÜRK ANTRENÖRLERE DEĞER VERELİM"

Teknik direktör olarak üzerinde baskı hissettiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Hakkımda dedikodular oluyor ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen baskı hissediyoruz. İşler iyi gidince mutluluk hissediyoruz. Başarıya endeksli bir iş değil yaptığımız. Zaman zaman kötü gidişler de olabilir. Bunlar doğal şeyler. Sabırlı, hoş görülü ve şefkatli olalım. Türk antrenörlere değer verelim" diye konuştu.