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Sergen Yalçın’dan Beşiktaş'a yanıt: Bu kaosun içinde olmak istemiyorum

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Sergen Yalçın’dan Beşiktaşa yanıt: Bu kaosun içinde olmak istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

Sergen Yalçın’dan kendisine teklifle gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel’e yanıt. Kartal’da daha önce şampiyonluk yaşayan Yalçın “Hüseyin Yücel’e ‘Kusura bakmayın’ dedim. Benim de gelecek planım ve kafamda kurduğum projeler var. Bir daha görüşme olmayacak, bu konu kapandı” dedi.

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Giovanni van Bronckhorst’la yollarını ayıran Beşiktaş’ta ismi teknik direktörlüğün en büyük adayı olan geçen Sergen Yalçın, mevcut tabloda siyah beyazlı kulübe gelmeyi düşünmediğinin altını çizdi. Kulübün şu anda sportif alandan çok daha büyük sıkıntıları olduğunu belirten Yalçın “11 yaşında babam beni idmanlara götürmeye başladı, o günden bu yana Beşiktaş’ta böyle bir kaos görmedim” diye konuştu. 

Yeni başkan Hüseyin Yücel’le teknik direktörlük için konuştuğunu belirten Sergen Yalçın “Geçen geldiğimde sorun sadece futbol takımıydı. Şu andaki konu futbol değil. Hüseyin Yücel’e de bunu söyledim. ‘Lütfen bu işlerin üstünü kapatmak için beni kullanmayın. Saha dışındaki sorunlar çözülürse gelirim’ dedim. Bu ortamın içerisinde bulunmak istemediğimi söyledim ve ‘Kusura bakmayın’ dedim. Benim de gelecek planım ve kafamda kurduğum projeler var. Bir daha görüşme olmayacak, bu konu kapandı” ifadelerini kullandı.

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BU ORTAMDA BAŞARI OLMAZ

Beşitaş’ta üç gün sonra ne olacağı belli değil. Yönetim yok, seçim yok. Ben her zaman Beşiktaş’ta çalışırım ama bu problemlerle olmaz. Başarılı olamam. Huzurlu bir ortamda çalışmak isterim.’

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

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