MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSergen Yalçın'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık!
GeriFutbol Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.06.2020 - 09:53,Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, maaş konusunda futbolcularla görüşen yönetime destek oldu ve 'Gerekirse ben de sözleşmemde indirime giderim' dediği belirtildi.

Maaş güncellemesi konusunda futbolcularla görüşen Beşiktaş Yönetimi’ne, teknik direktör Sergen Yalçın’dan destek geldi. Yalçın, takımın teknik patronu olarak üzerine düşen görevi yapma kararı aldı. 47 yaşındaki hoca, idarecilerle görüşüp, “Gerekirse benim sözleşmemde de indirim yapın” diyerek kulübe kolaylık sağlayabileceğini söyledi.

Beşiktaş’la seneliği 6 milyon TL’den 1,5 yıllık anlaşması bulunan genç teknik adamın önerisine Siyah-Beyazlılar, “Hocam, zaten sizin sözleşmeniz uygun şartlar içeriyor” cevabını verip teşekkür etti.

Koronavirüs sebebiyle ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, bu süreçten mali olarak en az etkilenebilmek için kolları sıvamıştı.

Adem Ljajic: Sergen hocadan çalacağım şeyler var
Adem Ljajic: 'Sergen hocadan çalacağım şeyler var'

TAZMİNAT MADDESİ KOYDURMADI

Anlaşmasının 1 yılı opsiyonlu bulunan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, gelecek sezon devreye girecek bir senelik anlaşma için tazminat maddesi koydurmadığı öğrenildi. Yani sezon sonunda taraflardan biri ayrılık yolunu seçerse herhangi bir tazminat konusu gündeme gelmeyecek. (Fanatik)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle