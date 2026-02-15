×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Sergen Yalçın'dan Başakşehir galibiyeti sonrası yeni transferlere övgü!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Sergen Yalçından Başakşehir galibiyeti sonrası yeni transferlere övgü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 22:47

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Yüzde 50'si değişti takımın, daha başka bir oyun oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular ilk 15-20 dakika zorlandı, sonra toparlandık ve oyun bize geçti. İki taraf da bireysel hatalardan gol buldu, denk oldu. İkinci yarıya rakip iyi başladı, sonra biz oynadık ve golü bulduk. Rakip yan toptan golü buldu.

MUTLULUK VERİCİ

Yan top zaafiyetimiz çok öne çıktı bugün, günün negatif tarafı bu oldu. Çok yaşanan bir şey değildi ama ekstraydı bugün. 2-2'den sonra 2-3 tane pozisyon oldu. Son dakikada golü bulup kazanmak mutluluk verici.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Hyeon-Gyu Oh seriye bağladı: 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdiBeşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh seriye bağladı: 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi!Haberi görüntüle

TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİK

Başakşehir herkes için zor olmuştur. Son haftalarda çok iyiler. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu ettik. Yeni gelenlerin performansları iyiydi. Çok mücadele ettiler. Bu tür maçlar kolay değil, zor maçlar bunlar.

Haberin Devamı

YENİ TRANSFERLERE ÖVGÜ

Devre arasında aldığımız oyuncular, hepsi ana oyuncular, hepsini oynatıyoruz. Kaliteleri ve performansları beklentiyi karşılayacak gibi duruyor. Biz öyle görüyoruz. Kolay değil, 5 yeni oyuncuyla müthiş performans beklemek doğru değil. Alışma sürecinde oyuncular. Takımımız daha güçlü oynamaya başladı. Bu deplasman kolay değil, zor deplasman. 3 puan sevindirici. Önce geri düştük, öne geçtik, berabere oldu. Son ana kadar bırakmayıp kazandık. Yavaş yavaş daha iyi olacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!