Sergen Yalçın'dan 'ayrılık' açıklaması: Mümkün değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımdan ayrılacağı yönünde ortaya çıkan haberleri net bir dille yalanladı.



Sergen Yalçın BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu sosyal medya ile uğraşmak zor. Herkes istediğini yazdığı için cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bu haberler bizi yıpratmak amacıyla çıkarılıyor. Anlam vermek mümkün değil. Benim Beşiktaş'ta görevi bırakma gibi bir lüksüm yok. Futbolda böyle durumlar var ama toparlayamayacağımız bir durum yok. Hem hastalıkla uğraşmak, maç yapmak kolay değil. Benimle ilgili böyle haberler olmaz. Camianın sembol isimlerinden biriyim. Böyle bir dönemde olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş TD Sergen Yalçın: "Ben Beşiktaş kimliği olan, camianın sembol isimlerinden biriyim. Ayrılmak istemem gibi bir durumun olması mümkün değil..." pic.twitter.com/RG0zEkER0S — Spor Arena (@sporarena) November 12, 2020

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