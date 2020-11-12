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Futbol
Haber Giriş: 12.11.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan 'ayrılık' açıklaması: Mümkün değil

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Sergen Yalçın'dan 'ayrılık' açıklaması: Mümkün değil
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ayrılık iddialarının ardından BJK TV'ye konuştu. Yalçın böyle bir durumun söz konusu olamayacağına vurgu yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımdan ayrılacağı yönünde ortaya çıkan haberleri net bir dille yalanladı.

Sergen Yalçın BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu sosyal medya ile uğraşmak zor. Herkes istediğini yazdığı için cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bu haberler bizi yıpratmak amacıyla çıkarılıyor. Anlam vermek mümkün değil. Benim Beşiktaş'ta görevi bırakma gibi bir lüksüm yok. Futbolda böyle durumlar var ama toparlayamayacağımız bir durum yok. Hem hastalıkla uğraşmak, maç yapmak kolay değil. Benimle ilgili böyle haberler olmaz. Camianın sembol isimlerinden biriyim. Böyle bir dönemde olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.


 

Sergen Yalçından ayrılık açıklaması: Mümkün değil

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