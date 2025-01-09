Sergen Yalçın'dan Arda Turan'ın göz bebeğine şaşırtan sözler: En fazla 3-4 milyon euro eder

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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, sezona iddialı bir giriş yapmıştı.

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada topladığı 30 puanla dikkatleri üzerine çeken eflatun - sarılılarda gol yükünü santrfor Ahmed Kutucu üstlendi.

Teknik direktör Arda Turan'ın vazgeçilmez ismi olan Kutucu, attığı goller ve gösterdiği performansla takımına büyük katkı sağladı.

Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın ise golcü futbolcu için çarpıcı ifadeler kullandı.

"EN FAZLA 3-4 MİLYON EURO VERİRİM"

Kafa Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, "Eyüpspor, Ahmed Kutucu için çok iyi rakamlar ister benim tahminim. Sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi şu anda Ahmet Kutucu, seyrediyorum maçlarını. İyi koşuyor, mücadele ediyor, fizik gücü var.Ceza alanı içinde sürekli gol atıyor. Arzu edilen bir oyuncu görüntüsü var. Eyüpspor'un isteyeceği bonservis de önemli. Ben, Türkiye liginde futbolcuların çok büyük paralar edeceğini düşünmüyorum. En fazla 3-4 milyon euro eder, o paralar iyidir diye düşünüyorum. 10 milyon euroya Ahmed Kutucu'yu alacaksın da kaça satacaksın? 50 milyon euroya mı satacaksın bir yere mesela. Oradan bakmak lazım." dedi.

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Yalçın'ın sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 19 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.