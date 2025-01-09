×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sergen Yalçın'dan Arda Turan'ın göz bebeğine şaşırtan sözler: En fazla 3-4 milyon euro eder

Güncelleme Tarihi:

#Sergen Yalçın#ARDA TURAN#Eyüpspor
Sergen Yalçından Arda Turanın göz bebeğine şaşırtan sözler: En fazla 3-4 milyon euro eder
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 14:25

Süper Lig'in flaş takımlarından Eyüpspor'un golcü oyuncusu Ahmed Kutucu, performansı ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Arda Turan'ın göz bebeği haline gelen Kutucu için spor yorumcusu Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Haberin Devamı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, sezona iddialı bir giriş yapmıştı.

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada topladığı 30 puanla dikkatleri üzerine çeken eflatun - sarılılarda gol yükünü santrfor Ahmed Kutucu üstlendi.

Gözden KaçmasınIcardiden Wanda Nara için zehir zemberek açıklama: Madde madde sıraladı China Suarez ile ilişkisini duyurduIcardi'den Wanda Nara için zehir zemberek açıklama: Madde madde sıraladı! China Suarez ile ilişkisini duyurduHaberi Görüntüle

Teknik direktör Arda Turan'ın vazgeçilmez ismi olan Kutucu, attığı goller ve gösterdiği performansla takımına büyük katkı sağladı.

Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın ise golcü futbolcu için çarpıcı ifadeler kullandı.

"EN FAZLA 3-4 MİLYON EURO VERİRİM"

Kafa Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, "Eyüpspor, Ahmed Kutucu için çok iyi rakamlar ister benim tahminim. Sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi şu anda Ahmet Kutucu, seyrediyorum maçlarını. İyi koşuyor, mücadele ediyor, fizik gücü var.Ceza alanı içinde sürekli gol atıyor. Arzu edilen bir oyuncu görüntüsü var. Eyüpspor'un isteyeceği bonservis de önemli. Ben, Türkiye liginde futbolcuların çok büyük paralar edeceğini düşünmüyorum. En fazla 3-4 milyon euro eder, o paralar iyidir diye düşünüyorum. 10 milyon euroya Ahmed Kutucu'yu alacaksın da kaça satacaksın? 50 milyon euroya mı satacaksın bir yere mesela. Oradan bakmak lazım." dedi.

Haberin Devamı

Sergen Yalçından Arda Turanın göz bebeğine şaşırtan sözler: En fazla 3-4 milyon euro eder

Yalçın'ın sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 19 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sergen Yalçın#ARDA TURAN#Eyüpspor

BAKMADAN GEÇME!