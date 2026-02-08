Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maçı sonrası hakem tepkisi: 'Anlamadım!'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Sezonun herhalde en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Geriye düştük. Moral bozuldu. Taraftarı kaybettik 20 dakikada.

KISMET DEĞİLMİŞ

Sonra oyuncularımız çok mücadele etti. 25'ten sonra oyun bize döndü. İkinci yarı tamamen bize döndü. Böyle kötü 20 dakikalar, basit hatalar, konsantrasyon bozukluğu ciddi sorunlar yaşatıyor. Bugün bunu yaşadık. Çocuklar çok mücadele etti ama bugün kısmet değilmiş.

15 DAKİKA UZAMASI LAZIMDI

6 dakika uzatmayı anlamadım. Brezilyalı mı o kaleci nereli, yerden kalkmadı. Normal futbol oynayın. Sürekli vakit geçir vakit geçir. Maçın en az 15 dakika uzaması lazım. Sadece ikinci golün VAR'ı 6 dakiaka sürdü. Maalesef futbol böyle, o yüzden bir şey ilerlemiyor zaten.

Haberin Devamı