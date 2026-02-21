Sergen Yalçın'dan Agbadou'ya yeni görev: 'Defansımızın lideri artık sensin!'

Haberin Devamı

Beşiktaş yönetiminin uzun süren çabalar sonucunda Wolverhampton’dan 18 milyon Euro’ya transfer ettiği Emmanuel Agbadou, siyah beyazlı formayla çıktığı Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında ortaya koyduğu performansla teknik direktör Sergen Yalçın’ın beğenisini kazandı.

180 dakika süre aldığı iki karşılaşmada yüzde 82 pas isabetiyle oynayıp, 13 ikili mücadelenin 10’undan galip ayrılan Nijeryalı stoper, 7 hava topu mücadelesinin de 6’sını kazandı. Agbadou ile bir görüşme yapıp görüşlerini dile getiren Sergen Yalçın’ın, “Bu sezon sorun yaşadığımız mevkilerin başında defans geliyordu.

Sen bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırdın. İkili mücadelelerde, zamanlamada ve pas isabetinde çok başarılıydın. Bundan sonra defansımızın lideri sensin. Oyun kurulumunda da takıma liderlik yapmanı istiyorum” dediği öğrenildi.

