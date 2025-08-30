×
Sergen Yalçın'dan Adalı'ya: 'Beşiktaş benim evim, para konuşmam'

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Adalı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 07:00

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı.

Beşiktaş'ta geçen sezondan bu yana adı sıklıkla teknik direktörlük için geçen Sergen Yalçın sonunda yuvasına döndü.

Siyah beyazlılar UEFA Konferans Ligi’nde Lausanne’e seyircisi önünde yenilip Avrupa macerasını sonlandırırken karşılaşmanın hemen ardından toplanan yönetim Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam etmeme kararı almış, başkan Serdal Adalı da kulübü hizmetleri için Norveçli teknik adama teşekkür ederek yolları ayırmıştı. Solskjaer ile yaptığı görüşmenin ardından gece geç saatlerde Sergen Yalçın ile bir araya gelen Adalı, 52 yaşındaki çalıştırıcıyı ikna etmeyi başardı

ZORLUKLARI HEP BERABER AŞARIZ

Siyah beyazlı takıma dönmekten mutluluk duyduğunu belirten Sergen Yalçın “Beşiktaş benim evim. Ben hiçbir zaman para konuşmam. Başkanımız Serdal Adalı zor durumda olduklarını belirtti ve koşulsuz kabul ettim. Beşiktaş’a sezon başı gelip transferleri ve sezon başı kamplarına katılsaydım daha farklı olurdu. Beşiktaş’ın elendiği takımlara bakınca üzülüyorum. Her şeyde hayır vardır. Zorlukları aşarız. Taraftar inansın ve desteklesin. Kaliteli oyuncu ekibi var. Bu kadro ile büyük başarılara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

SERGEN YALÇIN İLK İDMANI YAPTIRDI

29 Ocak 2020’de imza atıp 9 Aralık 2021’e kadar Beşiktaş’ta teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın ’ın 2. dönemi dün itibariyle başladı. İlk antrenmanına da dün çıkan başarılı çalıştırıcının yardımcıları da belli oldu. Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü yardımcı antrenör olarak Yalçın’ın ekibinde yer alacak. Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz ise atletik performans uzmanı olarak görev yapacak. Teknik kadroda yer alacak diğer bir isim ise kulübün başka bir efsane futbolcusu Atiba Hutchinson..

45- Beşiktaş'taki ilk döneminde 79 resmi maça çıkan Sergen Yalçın 45 galibiyet 10 beraberlik ve 24 yenilgi alırken maç başı puan ortalaması 1.84 oldu.

2- Sergen siyah beyazlılarda 1 Lig, 1 de Türkiye Kupası kazandı. Beşiktaş’ta futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu.

