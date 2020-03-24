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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 02:07,Son Güncelleme:/

Sergen Yalçın’dan açıklama: "Hastalık belirtisi yok"

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Sergen Yalçın’dan açıklama: "Hastalık belirtisi yok"
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’a geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçın, "Son yaşanan olaylardan sonra açıklama yapma gereği duydum. Ölen hastalarımızın hepsine Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle Abdurrahim ağabey ve Fatih hocamıza çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. 7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz. Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Yarın test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla yarın gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

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