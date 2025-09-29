×
Futbol Haberleri

Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması: Galatasaray maçında sahada olacak mı?

#Beşiktaş#Tammy Abraham#Sergen Yalçın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 22:35

Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaş'ın yıldızı Tammy Abraham'ın sakatlığı hakkında Sergen Yalçın, mücadelenin ardından açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.

ABRAHAM DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı takımda sakatlık geçiren Tammy Abraham oyuna devam edemedi.

53. dakikada Balogh'la orta sahada girdiği hava topu mücadelesi sonrasında yerde kalan Abraham'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Sağlık ekibinin uyarısının ardından tecrübeli futbolcu oyundan alındı.

55. dakikada yerini Jota Silva'ya bırakan Abraham, kulüp doktoruyla birlikte doğrudan soyunma odasına gitti.

Öte yandan 78. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından Ndidi de oyundan alındı.

SERGEN YALÇIN AÇIKLADI

İngiliz yıldızın sağlık durumu hakkında maçın ardından flaş açıklamada bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, konuyla ilgili "Tammy Abraham'ın omzu çıktı sanırım, takmışlar." ifadelerini kullandı. 

