Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması: Galatasaray maçında sahada olacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.
ABRAHAM DEVAM EDEMEDİ
Siyah-beyazlı takımda sakatlık geçiren Tammy Abraham oyuna devam edemedi.
53. dakikada Balogh'la orta sahada girdiği hava topu mücadelesi sonrasında yerde kalan Abraham'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Sağlık ekibinin uyarısının ardından tecrübeli futbolcu oyundan alındı.
55. dakikada yerini Jota Silva'ya bırakan Abraham, kulüp doktoruyla birlikte doğrudan soyunma odasına gitti.
Öte yandan 78. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından Ndidi de oyundan alındı.
SERGEN YALÇIN AÇIKLADI
İngiliz yıldızın sağlık durumu hakkında maçın ardından flaş açıklamada bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, konuyla ilgili "Tammy Abraham'ın omzu çıktı sanırım, takmışlar." ifadelerini kullandı.