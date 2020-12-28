Sergen Yalçın'dan Aboubakar ve Josef de Souza açıklaması

Kamerunlu golcünün 2 hafta oynamayacağını belirten Yalçın, "Aboubakar'a baş sağlığı diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Zor bir süreç. Kendisi oynamak istemedi. Normal. Acısı büyük. 2 hafta olmayacak, haftaya da yok. İnşallah kısa sürede toparlar. Zorlu müsabaka. Sivasspor'un iyi bir kadrosu var. Kolay maç olmayacak. Eksiklerimiz var ama bu dönemde eksikleri konuşmanın önemi yok. Tüm takımlarda eksik var. Sezon başından beri kullandığımız oyuncular var. Kazanmak istiyoruz. Buna göre hazırlandık. Zevkli güzel bir müsabaka olur. İyi oynayan kazanır. Önümüzdeki haftadan itibaren zor maçlar var. Kolay değil." dedi.

Sakatlıkları bulunun futbolcular hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Bazen rotasyon yapıyor, birilerini bekletiyoruz. Herkesi maksimum tutmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın çoğu oynayacak durumda. Josef haftaya bir ihtimal olabilir. Olmayabilir de olma ihtimali de var. Josef'in ağrı eşiği yüksek. Oynayabilir diye düşünüyorum. Adem Ljajic ve Gökhan Töre koşulara başladı. Belki haftaya olabilirler. Birileri gidiyor, birileri geliyor. İdare ediyoruz." ifadelerini kullandı.