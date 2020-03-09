Sergen Yalçın'dan 18 milyon euroluk Elneny için yeni karar

Beşiktaş’ta gelecek sezonun planı için çalışmalar başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte çıkışa geçen siyah beyazlılar, bu sezonki hedeflerinin yanı sıra gelecek sezonun hazırlıklarını da yapıyor.

Sergen Yalçın, yapılan çalışmalar doğrultusunda siyah beyazlı yönetime ilk raporunu verdi.

Ortacizgi'nin haberine göre; siyah beyazlı teknik adam, Mohamed Elneny’nin takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi.

Beşiktaş yönetiminin Arsenal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elneny'nin yeniden kiralanması için görüşme yapacağı ancak Mısır’lı oyunun yıllık maaşının yönetimi düşündürdüğü öğrenildi.

Sezon başında Arsenal’den 1 yıllığına kiralanan Elneny’nin satın alma opsiyonunun 18 milyon Euro olduğu duyurulmuştu.

Bu sezon Beşiktaş’ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki oyuncu, toplam 27 maça çıktı ve 2 asist yaptı.





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